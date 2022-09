El 2022 llegó con muchas cosas positivas para el cantante Camilo. Y es que además de convertirse en padre, su fama y popularidad ha ido incrementando gracias al éxito de sus canciones. El famoso artista se ha caracterizado por tener una apariencia muy peculiar donde resalta su llamativo bigote. Conoce aquí la historia detrás de este look.

Fue en abril del 2022 cuando el cantante Camilo y Evaluna, la hija de Ricardo Montaner, vieron nacer a su primogénita, Índigo, causando gran alegría entre sus familiares. Pero quienes también celebraron este hecho tan importante fueron los fans del artista colombiano.

Pero la vida también le ha sonreído a Camilo en el plano laboral, debido a que ha conseguido un gran éxito en varias partes del mundo con sus canciones.

Desde que se inició en el mundo de la música, Camilo no solamente ha impactado con sus letras y el gran ritmo de sus canciones, sino también por tener un look muy llamativo donde resaltan sus largos bigotes los cuales están muy bien cuidados.

Camilo es un reconocido cantante colombiano (Foto: Camilo / Instagram)

¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DE LOS BIGOTES DE CAMILO?

Si hay algo que identifica a Camilo es su look donde resaltan sus largos bigotes que han llamado la atención tanto de sus fanáticos como del público en general. Pero detrás de su estilo muy peculiar existe toda una historia.

Así lo indicó el propio Camilo en una entrevista con el productor Pepe Garza donde confesó el motivo por el cual decidió dejarlos crecer, según informó Milenio.

“Me preguntaban que si es por Salvador Dalí, pero yo digo que tiene más de Pancho Villa”, expresó.

Pero en ese espacio, el esposo de Evaluna explicó que esto ocurrió cuando estuvo a Miami (Estados Unidos).

“Yo había sacado un par de canciones en Colombia antes, había mostrado mi música, y un par de años vine a Miami a escribir para otros artistas, a tocar para otros artistas, y hubo como un mes en que me dejé de afeitar”, precisó.

El actor reveló por qué colaboró con el Grupo Firme en "Alaska" (Foto: Camilo / Facebook)

LOS BIGOTES HACIA ARRIBA

Los bigotes de Camilo, actualmente, son un estilo personal que lo diferencia por donde vaya. Sin embargo, muchos se han preguntado ¿por qué se los dejó crecer hacia arriba?

“El bigote empezó a crecer y un día molestando me puse los bigotes arriba, eran unos mini bracitos, me tomé una foto y la subí a redes sociales (…) Todo mundo empezó a odiarlo, todo mundo lo odió: ‘Qué tipo tan horrible, qué es eso, ya no me gusta’, y me gustó tanto esa reacción que me lo dejé”, anotó.

El cantante ha manifestado que le gusta ese look, pues lo hace sentirse él mismo, a pesar que a muchas personas no les pueda gustar.