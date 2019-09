Camilo Sesto: los amores del cantante que fracasaron, uno tras otro y se quedó solo

Camilo Sesto ha dejado un gran legado que será recordado por siempre por cada una de sus canciones que se han convertido en el himno de los más románticos. El cantante español ha cosechado millones de éxitos profesionales, pero esto no se vio reflejado en su vida personal, ya que tuvo muchos amores que terminaron en grandes fracasos. Él se convirtió en el romántico que terminó solo.

El cantante español siempre ha sido muy discreto con su vida personal, nunca ha hablado sobre sus amores, tanto así que se le adjudicado muchas romances con actrices, modelos, cantante y muchas mujeres más.

Sin embargo, la única mujer que se le ha conocido en su vida es a Lourdes Ornelas. Ella es la madre de su único hijo, Camilo Blanes Jr. Con el paso del tiempo se dieron muchas tensiones entre ellos y se dio la inminente separación y problemas con respecto a la tendencia del pequeño.

Fueron muchas situaciones las que se dieron alrededor de esta pareja, pero además, el cantante decidió avanzar, pero al parecer no funcionó, así que aquí te contamos los amores de Camilo Sesto que terminaron en fracasos y terminó solo.

LOS AMORES FALLIDOS DE CAMILO SESTO

Lucía Bosé

Mucho se ha hablado sobre los amores de Camilo Sesto, se le ha relacionado con varias mujeres y una de ellas ha sido Lucía Bosé, la madre de Miguel Bosé.



Diversos medios españoles han asegurado que Camilo y Lucía han tenido un affaire en 1971. El español tenía 25 años cuando conoció a la matriarca del famoso clan. Ella era actriz y tenía una impresionante carrera cinematográfica y también una belleza inigualable.



Camilo contó en su biografía que se enamoró de ella siendo un niño viéndola en la película “Muerte de un ciclista” y siempre tuvo el deseo de conocerla, así que cuando un amigo común se la presentó en 1971, los ojos se le llenaron de lágrimas y se emocionó al máximo. Empezó así una gran amistad con ella que con el paso del tiempo se transformó en algo más, aunque nunca oficialmente, y que incluyó muchos viajes juntos.



Es más, ella fue la mujer que lo inspiró la canción “amor, amar” que se convirtió en todo un éxito, además, ambos colaboraron en una canción llamada “Mi verdad”.



Todo parecía color de rosa, sin embargo, la relación se fue enfriando hasta que decidieron acabar con la apasionada relación que tenían y con el paso de los años, ni uno de los artistas habló sobre este romance.



Lourdes Onerlas

Camilo Sesto y Lourdes Ornelas se conocieron en 1973, cuando el cantante se encontraba en México por una campaña de promoción. Por aquel entonces, la joven mexicana era una gran admiradora del cantante, así que se hicieron amigos y con el paso del tiempo la relación se tornó más íntima, así que ambos empezaron a disfrutar de su relación y años después en 1983 nació su pequeño hijo, Camilo Blanes Jr.



Al parecer todo iba bien hasta el momento en el que se refirió a su hijo. “Él es fruto del amor y de mi intención de ser padre. Y no me voy a casar. Está todo muy aclarado y muy explicado entre la madre de mi hijo y yo”, manifestó.



Aparentemente, todo había quedado claro entre ellos; sin embargo, en 1988, la madre de Camilo Blanes Jr. habló de la forma cómo era tratada por el cantante, a quien acusó de “querer comprarle” a su pequeño de cuatro años.



Ella aseguró que, en reiteradas oportunidades, el intérprete de ‘Fresa Salvaje’ trató de convencerla de que renuncie a su hijo.



Es así que la relación entre ellos se fue deteriorando y vinieron muchos más problemas entre ellos. Pasaron del amor y al odio y desde hace muchos años no se han comunicado.



Camilo Sesto y Lourdes Onerlas junto a su pequeño , Camilo Blanes Jr (Foto: GEC) Camilo Sesto y Lourdes Onerlas junto a su pequeño , Camilo Blanes Jr (Foto: GEC)

Los otros amores de Camilo Sesto

- Andrea Bronston, hija del gran productor de cine de Hollywood, Samuel Bronston, confirmó en Telemadrid lo que siempre calló. "Tuve una relación personal con Camilo. Y no voy a decir nada más. El resto me lo quedo para mí". Lo que sí contó Bronston es que conoció al cantante por Miguel Bosé.



- También fueron parte de su vida Rosetta Arbex, hermana del líder de Los Brincos, Fernando, a quien Camilo le dedicó la canción Ay, ay, Rosetta; la modelo norteamericana Denise Brown; la miss puertorriqueña Lizette Rodríguez y la actriz y modelo británica Alexandra Montenegro.



Camilo Sesto vivió su vida muy discretamente y siempre cultivó un gran misterio alrededor