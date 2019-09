Camilo Sesto: Lourdes Ornellas, la fan que se convirtió en su 'amante', madre de su único hijo y su mayor enemiga

Tras la muerte del cantante español Camilo Sesto, Lourdes Ornellas, madre del único hijo del intérprete de ‘Jamás’, señaló que la noticia la tomó por sorpresa y no podía creerlo. “Sabíamos que estaba delicado de salud, pero no imaginamos que terminaría así [con su fallecimiento]. Me duele lo que pasó con él”.

A pesar de lamentar la pérdida del artista, la relación entre ambos no fue del todo buena, sobre todo desde el momento en el que ella tuvo un hijo suyo.

Conoce más la historia de la mexicana Ornellas, la fan de Camilo Sesto que se convirtió en su ‘amante’, madre de su único hijo y su mayor enemiga.

Camilo Sesto sobre el hijo que tuvo con Lourdes Ornellas

Hace unos años, Camilo Sesto al ser consultado por la madre de su único hijo, Lourdes Ornellas, contó a grandes rasgos cómo empezó la relación entre ellos. “Tiene 26 años. Hace 14 era fan mía. De fan pasó a ser amiga. De amiga, a íntima amiga. De íntima amiga, a eterna amiga. Y ahora es una persona indispensable en mi vida”.

Al parecer todo iba bien hasta el momento en el que se refirió a su hijo. “Él es fruto del amor y de mi intención de ser padre. Y no me voy a casar. Está todo muy aclarado y muy explicado entre la madre de mi hijo y yo”, manifestó.

Ornellas acusó a Camilo Sesto de haberle impedido crecer junto a su hijo. (Foto: AFP) Ornellas acusó a Camilo Sesto de haberle impedido crecer junto a su hijo. (Foto: AFP)

Denuncia a Camilo Sesto

Aparentemente, todo había quedado claro entre ellos; sin embargo, en 1988, la madre de Camilo Blanes Jr. habló de la forma cómo era tratada por el cantante, a quien acusó de “querer comprarle” a su pequeño de cuatro años.

Ella aseguró que, en reiteradas oportunidades, el intérprete de ‘Fresa Salvaje’ trató de convencerla de que renuncie a su hijo.

Camilo Jr. creció junto al cantante

Luego que el artista consiguiera la custodia del menor, asegurando que fue bajo el consentimiento de su madre, se lo llevó a España para que viviera con él. Camilín, como le decían de niño, creció alejado de Ornellas. Fue durante los años que estuvo al lado de Camilo Sesto que se inclinó por el gusto musical

Pese a lo dicho por el cantante, pasado unos años, la mujer lo acusó de separarlo de su hijo sin su aprobación, pero igual intentó acercase durante su crecimiento, algo que aseguró le fue impedido.

El hijo de Camilo Sesto y Lourdes Ornellas. (Foto: Instagram Camilo Blanes Jr) El hijo de Camilo Sesto y Lourdes Ornellas. (Foto: Instagram Camilo Blanes Jr)

Ornellas asegura que negaron a su hijo ver a su padre

Tras haber vivido con su padre mucho tiempo, Camilo Jr., quien ahora tiene 35 años, regresó a México a continuar su carrera musical, pero al enterarse que la salud del cantante estaba desmejorada, intentó visitarlo. Según su madre, esto le fue impedido, algo que lo había llevado a la depresión.

“Su administrador Cristóbal maneja toda la vida de Camilo y sus posesiones. [En la última visita a Madrid] a mi hijo le obligaron a firmar un documento para quitarle de en medio. No le van a dejar nada a mi hijo”, manifestó.

Lourdes aseguró que el padre de su hijo vivía completamente aislado de todo y de todos, pero no por voluntad propia sino por su entorno que lo estaba manipulando. “Es un muñeco, no tiene voluntad. Las personas de su entorno lo tienen abducido. Se están burlando de mí, de mi hijo y del propio Camilo”, dijo en una entrevista a la revista Lecturas.

Acusa a Camilo Sesto de alcohólico

Pero eso no fue todo lo que dijo. Incluso, manifestó que Camilo Sesto bebía demasiado y que sus malos hábitos estaban mermando su salud. Tales declaraciones disgustaron al artista, quien rompió todo vínculo con ella.

A pesar de la relación que sus padres tuvieron, el muchacho nunca dejó de querer y admirar al cantante. Incluso, cuando su progenitora salió a hablar mal del intérprete de ‘Perdóname’ se enojó demasiado y pidió que no le den referencia de dónde se encuentra viviendo para marcar distancia con ella.

Camilo Sesto dejó de existir el 8 de setiembre de 2019. (Foto: EFE) Camilo Sesto dejó de existir el 8 de setiembre de 2019. (Foto: EFE)

Defienden a Camilo Sesto

Luego de las polémicas generadas en torno al cantante español, a quien acusaron de haber desheredado a su hijo porque la última vez que lo visitó se alojó en la caseta de la piscina. Aclararon que esa decisión fue tomada por el joven porque quería tener más independencia para componer y reunirse con sus amigos, publicó el portal ABC.

Contaron que, en esa visita, Sesto se enteró que su hijo se había casado con una muchacha suiza, pero que se estaban divorciando. Al conocer su situación, decidió apoyarlo y correr con todos los gastos legales.

El representante del cantante, Cristóbal Hueto, dijo que el propio Camilo decidió dejar de mantener comunicación con Lourdes Ornellas, pero que jamás se desligó de su hijo, asegurando que lo dicho por la mexicana “son invenciones suyas para sobrevivir”.