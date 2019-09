Camilo sesto: los sobrevivientes de la balada romántica en español

La muerte del cantante español Camilo Sesto, el 8 de setiembre, ha llenado de amargura y dolor los corazones de todos sus seguidores, quienes lloran su partida y le rinden homenaje entonando sus canciones.

Y no es para menos, con el deceso del intérprete de “El amor de mi vida”, un gran vacío ha invadido a millones de personas que se enamoraron con sus temas, por lo que su legado musical lo ha colocado entre los más grandes de la historia.

Luego que se apagó su voz, muchos se preguntan quiénes son los sobrevivientes de la balada romántica en español. A continuación, te mencionamos los artistas de este género que aún están entre nosotros.

Ángela Carrasco

Ángela Carrasco, de 67 años, es una cantante dominicana, quien previo a su éxito en el canto actuó en 1975 representando a María Magdalena en la versión española de la ópera-rock Jesucristo Superstar, junto a Camilo Sesto. Además, participó en varias obras musicales y programas televisivos españoles.



En sus más de 40 años de carrera y con varios discos grabados, la artista ha ganado varios premios musicales. En 2009 fue honrada con un Casandra Especial en la XXV edición de los Premios Casandra en la República Dominicana, y en 2015 se le concedió el premio a la excelencia musical en los Premios Grammy Latinos por sus contribuciones artísticas.



Algunos de sus éxitos son: “Ahora o nunca”, “Alguien como tú”, “Boca rosa”, “Callados” (junto a Camilo Sesto), “Cariño mío”, “Dos cuerpos”, “Es más que amor”, “Ese hombre es...”, “Libérate, libérame”, “Lo quiero a morir”, “Mi único amigo”, “Mientras mi alma sienta”, “No me puedo quejar”, “No, no hay nadie más”, “No quiero nada de ti”, “Quererte a ti”, “Quiéreme”, “Si tú eres mi hombre”, “Sólo soy”, “Suspiros”, entre otros.



José Luis Perales

José Luis Perales, de 74 años, es considerado el cantautor hispano más versionado del mundo. Sus letras son poemas que hablan del amor, la nostalgia y la paz. Ha largo de su carrera realizó 27 producciones musicales y registrado más de 510 canciones en la Sociedad General de Autores de España (SGAE).



Mientras compaginaba sus estudios con su trabajo de electricista, empezó a escribir canciones. Al principio componía solo para otros intérpretes hasta que el productor Rafael Trabucchelli lo convenció de grabar sus propias canciones. Hizo su debut en 1973 y desde esa fecha ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo. Obteniendo su primer disco de oro en Argentina en 1974 por su canción “Celos de mi guitarra”; en total, recibió más de 100 discos de oro y de platino.



Entre los temas que alcanzaron éxito están: “¿Y cómo es él?”, “Quisiera decir tu nombre”, “Te quiero”, “Que canten los niños”, “Ámame”, “Y te vas”, “Le llamaban loca”, “Por qué te vas”, “Un velero llamado libertad”, “Qué pasará mañana”, “A ti mujer”, entre otros.



José José

José José, de 71 años, es conocido en el mundo del espectáculo como El príncipe de la canción. En cincuenta y cinco años de carrera musical, su interpretación y su estilo han influido a numerosos artistas del ámbito mundial.



Nacido en una familia de músicos, comenzó su carrera tocando la guitarra y cantando en serenatas durante su juventud. Más tarde se unió a un trío de jazz y bossa nova en el que cantaba y tocaba el bajo y contrabajo. Él ha vendido alrededor de 50 millones de discos, convirtiéndolo en uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos de la historia.



Los temas más populares de este artista son: “El triste”, “Gavilán o paloma”, “Almohada”, “Vamos a darnos un tiempo”, “He renunciado a ti”, “La nave del olvido”, “40 y 20”, “El amor acaba”, “Me vas a echar de menos”, “Lo dudo”, “Soy así”, etc.



Raphael

Raphael, de 76 años, es reconocido por ser uno de los precursores de la balada romántica en España y en los países de habla hispana. Su despegue como estrella musical se produjo a principios de la década de 1960. En 1966 y 1967 representó a España en el Festival de Eurovisión con las canciones “Yo soy aquel” y “Hablemos del amor”, ocupando las posiciones 7 y 6, respectivamente, lo que le convirtió en un artista internacionalmente conocido.



En 1982 recibió un simbólico disco de uranio por las ventas de más de 50 millones de discos durante su carrera musical, premio único en el mundo entregado también a Michael Jackson y Queen. Actualmente, Raphael es considerado uno de los cantantes más activos de los llamados “divos de la balada romántica”.



Entre sus canciones más famosas están: “Como yo te amo”, “Cierro mis ojos”, “Que sabe nadie”, “Yo soy aquel”, “Estar enamorado”, “Estuve enamorado”, “Qué tal te va sin mí”, “Digan lo que digan”, “Balada de la trompeta”, “Escándalo”, “Una locura”, “Le llaman Jesús”, “En carne viva” y otras más.



Leo Dan

Leo Dan, de 77 años, es un cantautor y actor argentino. Durante su carrera ha grabado más de 70 álbumes en Argentina, Perú, Chile, Colombia, España y México. Su afición por la música mexicana lo llevó a grabar con mariachis, lo que contribuyó a su fama internacional. Es considerado como uno de los principales representantes argentinos del estilo musical llamado Nueva Ola que marcó la música hispanoamericana entre los años sesenta y setenta.



Leo Dan ha compuesto más de 1.500 canciones y sus temas han sido grabados en diferentes géneros, mientras que sus composiciones han sido traducidas al italiano, portugués, alemán, francés, inglés y japonés. Lleva vendidas más de cincuenta millones de copias en todo el mundo. Cuenta con varios reconocimientos por sus múltiples realizaciones musicales, entre los que destacan varios premios Ascap, algunos discos de oro y también fue acreedor a un Grammy como mejor compositor.



Temas como “Mary es mi amor”, “Cómo poder saber si te amo”, “Será posible amor”, “Cómo te extraño mi amor”, “Te he prometido”, “Pídeme la luna”, “La niña esta triste”, “Celia”, “Fanny”, “Esa pared”, “Sé que te amaré”, “Niña qué tienen tus ojos” y muchos más alcanzaron mucho éxito.



Julio Iglesias

Julio Iglesias, de 75 años, es considerado como el artista latino más importante de la historia, Ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Record Guiness: en 1983 como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo y en 2013 como el artista latino que más discos ha vendido en la historia.



Ha ganado importantes y prestigiosos premios de la industria discográfica como el Grammy y Grammy Latino, World Music Award, Premio Billboard, Gaviota de plata, ASCAP, American Music Award y Premio Lo Nuestro, entre otros. Además, tiene institucionalizado el 8 de septiembre como “Día de Julio Iglesias” en Miami desde 1997 y se ve su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 1985. El 23 de abril de 2013, entró en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos.



“Me olvidé de vivir”, “La vida sigue igual”, “Baila Morena”, “Quiéreme mucho”, “Bamboleo”, “Con la misma piedra”, “Ni te tengo ni te olvido”, “Volver a empezar”, “Por el amor de una mujer”, “Mal acostumbrado”, entre otros temas son algunos de sus éxitos.



Roberto Carlos

Roberto Carlos, de 78 años, es un cantautor brasileño, uno de los principales representantes de la música popular brasileña y uno de los artistas latinos que más discos ha vendido en todo el mundo, más de 150 millones de copias.



Es uno de los iconos más populares y reconocidos de la música brasileña en el mundo, nombrado en Brasil y en el resto de América Latina como El Rey de la Música Latina. Ganador del Grammy al mejor intérprete de pop latino en 1989, gracias a la canción “Si el amor se va”, es el único artista latinoamericano de los considerados leyenda que ha realizado un MTV acústico y colaborado con estrellas mundiales en diversas giras.



Entre sus éxitos figuran “Lady Laura”, “Un millón de amigos”, “Amada amante”, “Jesús Cristo”, “Cama y mesa”, “Un gato en la oscuridad”, “Si el amor se va”, “Usted ya me olvidó”, “Mi querido, mi viejo, mi amigo”, etc.



Dyango

Dyango, de 79 años, debutó en el Festival de la Canción del Duero en 1965. En 1969 edita su primer disco que lleva su nombre y al año siguiente viaja a Argentina donde protagoniza, junto a Ginamaría Hidalgo, la película El mundo es de los jóvenes, a la vez que edita un álbum con el mismo nombre. Este paso le abriría las puertas del mercado latinoamericano.



Discográficamente se inicia en Zafiro y en 1974 fichó para la multinacional EMI. Su primer álbum para esta compañía fue en 1975, el cual tuvo mucho éxito en Latinoamérica. El artista obtiene, en 1976, el premio (Sirenita de Oro) al mejor intérprete y a la mejor canción del Festival de Benidorm con el tema “Si yo fuera él”.



Temas como “Corazón mágico”, “Cuando quieras, donde quieras”, “Querer y perder”, “ Hay algo en ella”, “Por volverte a ver”, “Por volverte a ver”, “Ódiame”, “Esa mujer”, “Señora mía”, “Morir de amor”, “Cada día me acuerdo más de ti”, “Nostalgia”, fueron las más escuchadas.



José Luis Rodríguez

José Luis Rodríguez, de 76 años, más conocido como El Puma, tuvo sus inicios como cantante en actos culturales de colegio, dando serenatas y luego ingresando como reemplazo del vocalista Ariel Rojas en el conjunto de voces juveniles llamado "Los Zeppy" con la que grabaron dos discos de larga duración y se hicieron acreedores de varios premios. A pesar del éxito alcanzado, la carrera de la agrupación fue corta y a mediados de 1962 se produce la separación por razones personales.



En 1963, lo contratan como cantante en la orquesta "Billo's Caracas Boys", dos años después logra su primera oportunidad de actuar como solista, aún perteneciendo al grupo, en el Primer Festival de la Fundación del Niño. A finales de 1966, firma su primer contrato discográfico con la empresa "Productora de discos Velvet" y graba en diciembre su primer LP titulado "José Luis...favorito". En 1977 firma contrato con la división española de Ariola Records, grabando en España su primer disco en dicho país el álbum "Tu / Una Canción De España" y empieza su ascenso musical.



“Culpable soy yo”, “Voy a perder la cabeza por tu amor”, Agárrense de las manos”, “Dueño de nada”, “Pavo real”, “Sueño contigo”, “Baila mi rumba”, “No volveré”, “Te propongo separarnos”, “Tendría que llorar por ti”, “Amante eterna, amante mía”, son algunos de sus éxitos.



Palito Ortega

Palito Ortega, quien actualmente tiene 78 años, nació en un hogar humilde y desde su juventud desempeñó diversas labores para colaborar con su numerosa familia. Desde la década de 1960 integró el grupo musical El Club del Clan, que tuvo una relevante repercusión y se mantuvo durante varios años.



En su trayectoria de más de cinco décadas, ha filmado 33 películas, de las cuales se destacan Los muchachos de mi barrio (1970), Mi primera novia (1966), La sonrisa de mamá (1972), El tío Disparate (1978) y ¡Qué linda es mi familia! (1980), entre otras. Como cantante se lució con sus interpretaciones de “La felicidad” y “Despeinada”, teniendo más de 28 millones de discos vendidos.



Sus temas: “Corazón contento”, “Despeinada”, “Prometimos no llorar”, “Un muchacho como yo”, “Sabor a nada”, “Lo mismo que usted”, “Los muchachos de mi barrio”, “Yo tengo fe”, “Voy cantando” son muy conocidos.



Paloma San Basilio

Paloma San Basilio, de 68 años, a lo largo de su carrera ha vendido 16 millones de discos con estilos que van desde la canción melódica al pop, dejando un buen número de apariciones en teatro musical como Evita, El hombre de La Mancha, My Fair Lady, Victor/Victoria o Sunset Boulevard.



Es en 1975 cuando graba su primer disco, Sombras, con amplia repercusión internacional, donde incluye temas compuestos para ella, así como versiones de clásicos como "The Way We Were", "The Long And Winding Road" o "Feelings". Su siguiente trabajo Dónde vas, de 1977, incluye temas más movidos compuestos, entre otros, por Bebu Silvetti, así como baladas tales como la que da el título al disco y que fue preseleccionada para representar a España en Eurovisión en el año 1977, y consolida su fama en Hispanoamérica.



Entre sus éxitos están: “No llores por mí Argentina”, “Por qué me abandonaste”, “Cariño mío”, “Demasiado herida”, “Nadie como tú”, “Nadie como tú”, “Sombras” y otros más.



Miguel Bosé

Miguel Bosé, de 63 años, durante su carrera, ha vendido más de treinta millones de copias en todo el mundo. En 1975 entra de lleno en la música incentivado por el cantautor español Camilo Sesto que compone sus primeros temas, ya en 1977 firma un contrato con CBS, bajo el sello internacional de Epic. Ese mismo año ve la luz su primer álbum y la canción "Linda", versión del tema homónimo de "I Pooh", junto a otras como "Amiga" y "Mi libertad", esta última de Claudio Baglioni, de gran popularidad en España y América Latina, que le consagrarían como artista de masas.



En 1978, con el segundo álbum Miguel Bosé y con la canción "Anna", comienza una exitosa carrera internacional con fuerte proyección en varios países de Europa. Al año siguiente vio la luz su álbum Chicas!, con temas compuestos y producidos por Danilo Vaona, de donde se extrajo uno de sus mayores éxitos de aquella época, "Súper Supermán". Su carrera crece rápidamente.



“Amante bandido”, “Morir de amor”, “Morena mía”, “Olvídame tú”, “Gulliver”, “Don Diablo”, “Creo en ti”, “Linda”, “Este mundo va”, “Decirnos adiós”, son algunos de sus tantos éxitos.



Ana Gabriel

Ana Gabriel, de 63 años, también es conocida con el sobrenombre de La Diva de América. Inició su carrera a los 19 años en 1974. A principios de los años 80 empezó a cantar en los bares de Tijuana hasta que en 1984 participó en valores como compositora, nunca como intérprete. El tema No me lastimes más quedó en segundo lugar y ese fue el empuje que la dio a conocer.



En 1985 grabó su primer disco de larga duración que llevó por título “Un estilo” que, si bien no resultaba muy comercial, si era bastante elocuente para la presentación del artista. En 1987, alcanza el primer lugar en la selección nacional para la OTI (Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica). En 1989, Ana Gabriel logra posicionarse a nivel internacional.



Entre sus temas más conocidos están: “Simplemente amigos”, “Quién como tú”, “No te hago falta”, “Es demasiado tarde”, “Cosas del amor”, “A pesar de todo”, “Evidencias”, “Me equivoqué contigo”, “Un viejo amor”, etc.



Franco de Vita

Franco de Vita, de 65 años, es un cantautor ítalo-venezolano. Su trayectoria artística ha sido reconocida con varios premios, entre los que destacan dos Grammy Latino al mejor álbum vocal pop masculino y mejor video musical versión larga, obtenidos en 2011 con su álbum En primera fila. Fue galardonado con el Premios Billboard de la música latina Salón de la fama 2014.



Durante 30 años de carrera, ha conservado su impecable voz y la imagen; grabando 15 producciones discográficas. Con sus dos últimos discos en vivo ha ampliado su popularidad y reafirmado su calidad artística. De Vita ha realizado más de 1600 conciertos en 18 países distintos y sus canciones se han traducido a más de 12 idiomas diferentes.



“Tú de qué vas”, “Te pienso sin querer”, “Si la ves”, “No basta”, “Cuando tus ojos me miran”, “Y te pienso”, “A medio vivir”, “Traigo una pena”, “No me lastimes”, “Ay Dios”, son temas que han sonado mucho.



Ricardo Montaner

Ricardo Montaner, de 62 años, al comenzar su adolescencia, compuso su primera canción, “Noches de primavera”, inspirada en su primera novia, Ana Vaz, con el tiempo después se casaría y tendría sus dos hijos mayores, Alejandro Manuel y Héctor Eduardo, quienes siguen los pasos de su padre.



En 1984 envió un sencillo titulado «Ella está con lágrimas en los ojos», para las emisoras radiales de la ciudad de Mérida y actuó como telonero de varios artistas venezolanos en La Feria del Sol; toda la Plaza de Toros de Mérida coreó dicha canción y vitoreaban “otra, otra, otra”, así que Rodolfo Rodríguez Miranda, empresario de la compañía discográfica venezolana Rodven Discos (después conocida como Líderes-Rodven y Sonorodven), le contrató formalmente. El primer éxito internacional de Montaner fue en 1988, con el disco Ricardo Montaner 2, con la canción “Tan enamorados”. Y su carrera siguió en ascenso.



“Me va a extrañar”, “La gloria de Dios”, “Te hubieras ido antes”, “¿Qué vas a hacer?”, “Bésame”, “Déjame llorar”, son algunos de sus éxitos.



Emmanuel

Emmanuel, de 64 años, tiene una trayectoria de 40 años y ventas que superan los 35 millones de discos. Su producción musical hasta este momento incluye 17 discos así como 18 álbumes, los mismos que le han merecido discos de oro, platino e incluso de diamante.



Además, ha sido uno de los pocos artistas de habla hispana en conquistar el mercado norteamericano con discos editados en español, es por ello que fue el primer artista latino en presentarse en los foros y escenarios más importantes y lujosos como el Teatro Griego de Los Ángeles, Chicago, el Gran Salón del Hotel MGM en Las Vegas, el James L. Knight Center de Miami, incluyendo el Radio City Music Hall de Nueva York. Y además, fue el primer artista latinoamericano en grabar un verdadero video clip en los principios de la década de los años 80.



"Todo se derrumbó", "Al final", "Insoportablemente bella", "El día que puedas", "Sin caballero no hay dama", "Esa triste guitarra", “Este terco corazón”, “Con olor a hierba”, “Ven con el alma desnuda”, son algunos de sus temas más destacados.