Camilo Sesto: la vez que rompió en llanto cantándole "Perdóname" a su madre en concierto

La presentación más emotiva de Camilo Sesto | Todos despertaron el 8 de septiembre con una terrible noticia: el cantante español Camilo Sesto habría fallecido a los 72 años de edad, en la madrugada del domingo en España. El anuncio oficial de su partida se dio a través de las redes oficiales del astro de la música romántica.

Con más de 50 años de carrera artística, Camilo Sesto ha acumulado más de 40 producciones discográficas, cien millones de discos vendidos en todo el mundo y es reconocido internacional-mente por varios éxitos que hasta el día de hoy influyen en las nuevas generaciones.

Queridos amigos & amigas

Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar.

Descanse en paz — Camilo Sesto (@CamiloSesto) September 8, 2019

A la par, Camilo Sesto era todo un experto en el manejo del escenario. Si bien sus dotes como actor lo llevaron a interpretar en 1975 el musical "Jesucristo Superstar", nada se comparaba a la emoción que imponía en sus conciertos.

Pero fue a los 35 años que él tuvo uno de sus presentaciones más recordadas y emotivas en toda su carrera. Camilo se encontraba cantando en el auditorio de Palma de Mallorca un enero de 1982, y entre la multitud de miles de personas comenzó a buscar a su madre.

"Tengo la oportunidad hoy… Está por aquí doña Joaquina, mi madre… ¿Dónde estás?", comenta mirando al público. Al encontrarla, le dice "te voy a dedicar una de mis mejores canciones para ti solita: "Perdóname'". Así comenzó a cantar con todos los aplausos del auditorio.

Camilo Sesto llorando al cantar 'Perdóname' (Foto: Camilo Sesto) Camilo Sesto llorando al cantar 'Perdóname' (Foto: Camilo Sesto)

"Perdóname, si te pido más de lo que puedo dar. Si grito cuando yo debo callar. Si huyo cuando tú me necesitas más... Perdóname…" y calla. Aleja el micrófono de su boca, sonríe y da unos pasos a la espalda del público que nuevamente volvía a aplaudirle frente a tal muestra de sinceridad.

Como el gran artista que es, Camilo Sesto vuelve a la carga, recuperándose, secándose las lágrimas y continúa: "Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya... Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí..." y vuelve a callar.

Voltea nuevamente hacia su banda que continúan con la melodía mientras él niega varias veces con su cabeza, como si no creyera lo que estaba pasando. El público se levanta en vítores, aplausos y palabras de apoyo, pero el cantante no puede seguir.

Algo se quebró en él y deja caer las lágrimas mientras todos se unen en un enorme aplauso para el artista. Su madre lo observa conmovida como el ídolo llora a lágrima viva sin poder parar. "No puedo" se le ve decir a alguien dentro de la banda, posiblemente a Joaquín Prat, quien en ese entonces era el maestro de ceremonias.

Camilo Sesto llorando a lágrima viva luego de decir "no puedo" (Foto: Camilo Sesto / YouTube) Camilo Sesto llorando a lágrima viva luego de decir "no puedo" (Foto: Camilo Sesto / YouTube)

Este se acerca a Camilo Sesto aplaudiéndole, dándole ánimos, pero tiene que pasar unos segundos antes de que el cantante se recomponga y comience a cantar nuevamente, pero no dura mucho. Con la frase "si no valgo el dolor que has pagado por mí", vuelve a apartar el micrófono y nuevamente comienza a llorar de la emoción del momento.

La banda continúa su recital para terminar la canción mientras este se despide con besos al público, ya sin poder ocultar las lágrimas. El público no deja de aplaudirlo y Joaquín Prat consigue el micrófono para despedir el concierto: "así es un hombre cuando lo da todo y recibe todo de ustedes. Camilo Sesto".

Definitivamente, esta es una de las presentaciones más emotivas del cantante español y las que más serán recordadas ahora que ha dejado este mundo. Que en paz descanses, Camilo Sesto.