Tras haber ganado reconocimiento por sus buenas interpretaciones en “Bonanza” y “La familia Ingalls”, el nombre de Michael Landon se convirtió en uno familiar para los televidentes que disfrutaban de estas series televisivas, allá por la década de los 60, 70 y 80. Si bien, tuvo papeles importantes en ambas producciones, él no se conformó con quedarse sólo con los protagónicos, sino que además se encargó de escribir, dirigir y hasta ser el productor ejecutivo de una de ellas.

Sin duda, un personaje al que le gustaba tomar las riendas de los proyectos que se le presentaban y que poco a poco llegaron a ser un rotundo éxito. Y aunque siempre será relacionado por dichas series, hay otra que también protagonizó y produjo; se trata de “Camino al cielo” (“Highway to Heaven”, en su idioma original).

A continuación, te contamos todo lo que debes saber de la última producción de Michael Landon que, al igual a las anteriores, rompió en sintonía, aunque en un inicio no convencía a los productores de NBC, cadena donde fue emitida desde 1984 hasta 1989.

En "Highway to Heaven", Landon interpretaba a Jonathan Smith, un ángel guardián bajo prueba cuyo trabajo era ayudar a la gente para poder ganar sus alas. (Foto: NBC)

¿DE QUÉ TRATABA “CAMINO AL CIELO”?

El argumento de “Camino al cielo” se centra en el personaje de Jonathan Smith, interpretado por Michael Landon, un hombre que tras haber muerto regresa a la tierra como un ángel en prueba que debe hacer obras de bien para ganarse un lugar al lado de Dios, a quien llama ‘El jefe’.

Ya en la tierra conoce a Mark Gordon (Victor French), un policía en retiro que está buscando hacer algo con su vida y que al conocer los propósitos de Jonathan decide acompañarlo, haciendo que él también encuentre sentido a su existencia.

A partir de este punto, ambos viajan por carretera entre pueblos y ciudades asumiendo trabajos e identidades que los coloquen cerca de la gente que la providencia ha señalado como personas a las que es necesario ayudar, usando las habilidades celestiales de Jonathan y la experiencia de vida de Mark para aconsejarlos e inspirarlos a mostrar lo mejor de sí y superar las adversidades.

¿POR QUÉ LA NBC NO QUERÍA DAR LUZ VERDE AL PROYECTO?

Landon contó que no le fue nada fácil vender “Highway to Heaven” a los ejecutivos de NBC, quienes pensaban que este tipo de producciones no tendría éxito, pero lo que más les horrorizaba – contó – fue el hecho de que él sería el ángel. Para Brandon Tartikoff, quien fue presidente de entretenimiento de NBC en ese momento, los críticos lo cuestionarían por producir un programa sobre un ángel. “Bueno, ya sabes que esas cosas no funcionan bien”, le dijo, según publicó el portal Cheat Scheet.

Lejos de molestarle la respuesta de los directivos, Michael estaba convencido de que este proyecto funcionaría y aseguró que no estaba preocupado en las críticas.

Tartikoff en una entrevista con Los Angeles Times contó lo conversado con el actor. “Landon me dijo: ‘No me importa mucho lo que digan. Hay muchísima gente que está tratando de hacer reír a la gente; hay muy pocos programas que puedan, de forma regular, hacer llorar a la audiencia. Sé que puedo hacer eso; y si lo hago bien, ellos [la audiencia] volverán’”.

Al final, Michael Landon recibió la luz verde que tanto anhelaba. El primer episodio se emitió el 19 de septiembre de 1984 y llegó a su fin el 4 de agosto de 1989, por un periodo de cinco temporadas. Landon dirigió y produjo los episodios, además de contribuir como escritor.

En un inicio Mark desconfía de Jonathan. (Foto: NBC)

PERSONAJES PRINCIPALES DE “CAMINO AL CIELO”

Jonathan Smith (Michael Landon)

Es un ángel que se halla en la Tierra, habitualmente en California, ayudando a la gente. Escucha y tiene capacidad para hablar con Dios, y está dotado de ciertos poderes sobrenaturales, como hacer que aparezcan o desaparezcan cosas o mover otras sin necesidad de tocarlas. No siente hambre ni sueño, y ni siquiera las balas le hacen daño. Sin embargo, no puede hacer por sí mismo otro tipo de actos sobrenaturales como curar las enfermedades de las personas.

Mark Gordon (Victor French)

Antiguo policía, algo cascarrabias y con una cierta tendencia a prejuzgar a los demás que suele manifestarse al comienzo de cada episodio en sus comentarios sobre alguna noticia aparecida en el periódico o emitida por la radio. Es, sin embargo, persona de buen corazón y siempre dispuesta. Decidió unirse a Jonathan para “ayudarle a ayudar a la gente” cuando este le confesó que era un ángel.

Dios

Aunque no se le ve ni se le oye tiene una presencia activa y habitual en la serie, bien a través del diálogo que mantiene Jonathan con él o mediante su intervención directa sobre elementos naturales, muchas veces en respuesta a comentarios de Mark.