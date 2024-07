En el 2018 se estrenó como diseñador de una colorida colección de ropa y tiempo después se convirtió en el primer latino en crear sus propias Air Jordan. Cada look que luce J Balvin es admirado e imitado por más de un seguidor y su concepto de la moda es muy amplio. En la semana del lanzamiento de las AJ3 X J BALVIN RIO, la cuarta colaboración que tiene con Jordan Brand, marca propiedad de Nike, una noticia también alegró a sus fans sudamericanos, pues una creativa peruana se convirtió en la primera en Latinoamérica que colabora para elaborar una camiseta para el artista. Su nombre es Jules Bay y aquí te cuento la historia detrás de su victoria y cómo se mostró orgullosa al lado del intérprete.

La artista peruana participó en un evento de tres días en Medellín, el cual reunió a talentosos creativos de Chile, Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala, entre otros países. Después de una primera selección, fue una de las cuatro finalistas y, posteriormente, su trabajo fue elegido como el ganador, convirtiéndola en la primera diseñadora latinoamericana en colaborar junto a Jordan Brand.

El diseño elegido para J Balvin

El diseño está inspirado en la frase del autor peruano César Calvo: “Los ríos pueden existir sin agua, pero no sin orillas”. Ella explicó por qué lo eligió.

“Fue basado en el brief LATINOAMÉRICA en un print que nos dieron en el Workshop Río x JBalvin. Se nos asignaron 3 horas para realización del concepto, yo decidí elegir uno de mis temas favoritos, la tipografía vernácula Latinoamericana (…) esta pieza busca mostrar la variedad de nuestras manifestaciones callejeras. Esta es una pieza collage, recopilando tipografías de los distintos países, hechas a mano o en la calle, para el caso de representar a Perú, mi país, elegí los abecedarios de @cargamaxima.pe creados por los tipógrafos Azucena Del Carmen y Alinder Espada que vienen muchos años representando la rotulación peruana internacionalmente y también manifestaciones callejeras e investigaciones tipográficas. Seguidamente armé un collage componiendo la frase “EL RIO NO EXISTE SIN ORILLAS”, inspirada en el título de una exposición que me marcó mucho en el Museo de Arte contemporáneo de Perú, la cual me invitó a leer el libro del poeta peruano Cesar Calvo “LAS TRES MITADES DE INO MOXO y OTROS BRUJOS DE LA AMAZONIA” (…) Si bien en el libro el contexto es otro, la frase en este concepto busca invitarnos a pensar en cómo las diferentes comunidades que habitamos la región latinoamericana, formamos su flujo cultural, y es nuestra herencia la que se transmite a través de nuestro arte y la manera en la que dejamos un rastro y huella en las generaciones siguientes. Nuestro legado es como un río que formamos con todas las culturas que habitamos sus orillas”, explicó en su cuenta en Instagram @notjules.

"Demasiado contenta de haber sido seleccionada y representar a Latinoamérica en un proyecto junto a J Balvin", explicó Jules Bay. (Foto: @notjules / Instagram)

El encuentro de Jules Bay con J Balvin

Ya con el primer puesto en el concurso denominado “Latinoamérica en un print”, la artista tuvo la oportunidad de viajar directo a Londres para entregarle personalmente el diseño a J Balvin durante el cierre de su gira europea el pasado 5 de junio. “Me siento demasiado agradecida por haber sido seleccionada para difundir nuestro legado, representando a Latinoamérica, en un proyecto tan importante como lo es diseñar una camiseta para J Balvin”, confesó la artista.

Para el cantante colombiano, el trabajo de Jules cumple todos los requisitos que se deben tener en cuenta al crear algo. “El diseño ganador me parece brutal. Lo importante siempre es la historia, lo que hay detrás de lo que nosotros queremos contar. Su trabajo tiene un trasfondo, una historia bastante interesante y eso es lo que verdaderamente importa y valoro”, comentó.

La obra de Jules incorporó tipografías vernaculares presentes en las calles de diferentes países de la región. Asimismo, capturó la esencia de las comunidades como los ejes de la cultura de los pueblos, destacando su conexión con las orillas de los ríos, tal y como lo exigía la competencia. Esta colaboración no solo marca un hito en la carrera de la artista, sino también en la historia del diseño peruano, demostrando el talento y la creatividad que emergen de Latinoamérica.

