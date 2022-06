El programa “Campamento Copo de Nieve” se estrenará en Netflix el 22 de junio de 2022.

Joel Graves y Matt Tate son los anfitriones del programa que promete adrenalina y diversión.

“Campamento Copo de Nieve” (“Snowflake Mountain” en su idioma original) es un reality show de Netflix donde diez jóvenes engreídos deberán salir de su zona de confort y experimentar la naturaleza sin contar con la ayuda de sus padres. ¿Estarán a la altura del desafío?

Joel Graves y Matt Tate son los anfitriones del programa que promete adrenalina y diversión. Respecto a los participantes dijeron: “Hay un montón de jóvenes que ni siquiera pueden descargar un lavaplatos, y mucho menos mantener un trabajo”. ¿Qué harán sin agua, sin padres que los atiendan y sin wifi?

¿Quiénes son los concursantes de “Campamento Copo de Nieve”, que cuenta con ocho episodios y se estrenará en Netflix el 22 de junio de 2022? ¿Quién se llevará el generoso premio en efectivo?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “CAMPAMENTO COPO DE NIEVE”?

1. Deandra (24 años)

De acuerdo a la descripción de los participantes, Deandra vive en Brooklyn, Nueva York, con sus dos hermanas pequeñas y sus padres. Aunque ha intentado mudarse tres veces “siempre ocurre alguna locura y vuelvo al punto de partida”. En lugar de pagar las facturas destina el dinero que gana para vacaciones, pelucas, maquillaje y helados.

Deandra y Rae sufriendo en el bosque en "Campamento Copo de Nieve" (Foto: Netflix)

2. Olivia (25 años)

Olivia vive en Cincinnati, Ohio, y confiesa ser una “princesa Disney”, ya que le gustan todas las cosas rosas, acogedoras y seguras. Sueña con una vida de cuento de hadas, con su propio palacio y casada con un príncipe azul. Luego de ir a la universidad y mudarse a un apartamento en Nueva York, regresó a casa porque no soportaba estar lejos de su familia y le teme a lo desconocido.

3. Rae (25 años)

Rae vive Kent, Reino Unido, y es amante de la diversión, pero le encanta vivir en casa y es súper cercana a sus padres, quienes hacen todo por ella. No conserva sus trabajos porque aún no ha encontrado algo que la apasione.

4. Devon (20 años)

Devon es de Boston, pero vive en Nueva York. Aunque está en la universidad quiere abandonar los estudios porque no le va nada bien. Le encanta salir de fiesta y pasar horas frente al espejo.

Devon y Solomon sufriendo sin sus privilegios en el "Campamento Copo de Nieve" (Foto: Netflix)

5. Darriea (25 años)

Darriea es de Atlanta, pero vive en Syracuse, Nueva York. Se describe como un espíritu libre que no quiere comprometerse con nada ni con nadie. Aunque es creativa y artística no puede enfocarse en una sola cosa. Debido a que no tiene trabajo, vive en el apartamento de su amiga y duerme en un colchón en el suelo.

6. Solomon (26 años)

Solomon es de Fairfax, pero vive en Los Ángeles con el dinero de sus padres. A pesar de que no tiene más ingresos que lo que le dan sus progenitores, gasta 500 dólares a la semana en su aseo personal, pide comida para llevar todos los días y se compró un BMW eléctrico.

7. Liam (21 años)

Liam vive en Warwickshire, Reino Unido, con su abuela, después de que la convivencia con sus padres no funcionó porque lo regañaban constantemente. Aunque este participante de “Campamento Copo de Nieve” si trabaja, todo lo que gana lo gasta e fiesta, salir con sus amigos, en vacaciones y en lucir bien.

8. Carl (22 años)

Carl, que es de Miami, pero vive en Los Ángeles, era un prometedor jugador de baloncesto, incluso obtuvo una beca para la universidad, no obstante, prefirió las fiestas y los excesos, y lo perdió todo. Actualmente, trabaja como repartidor de comida y busca trabajo como modelo.

9. Randy (23 años)

Randy, que vive en Kissimmee, abandonó el programa de pre-medicina en una prestigiosa universidad para intentar ser un luchador profesional, pero se convirtió en un mocoso mimado. Sus padres siguen pagando sus gastos y hacen todo por él.

10. Sunny (26 años)

Sunny, que vive en Pensilvania, Estados Unidos, viene de una familia de altos logros, sin embargo, ella decidió cambiar de carrera en secreto y tras realizar una serie de trabajos diferentes, ha dejado de trabajar y vive con su madre, quien la apoya económicamente.