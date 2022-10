Can Yaman está enfermo y no ha podido iniciar las grabaciones de la telenovela “El Turco” en Hungría, proyecto del galán con Disney Plus de Turquía. Esta semana era crucial para la celebridad, porque también coincidió con el estreno de “Viola come il mare”, la producción que protagoniza con Francesca Chillemi en Italia.

Lo cierto es que el debut de este programa ha tenido una gran audiencia, liderando la parrilla televisiva, aunque la crítica especializada ha lanzado comentarios negativos sobre el desarrollo de la nueva ficción.

Y los “haters” también han inundado las redes sociales para ir contra el trabajo de Yaman. Si bien esto ha sumado para que se hable mucho de “Viola come il mare”, sumándole más popularidad, el vapuleo habría afectado al actor.

Porque el intérprete desapareció de las redes sociales, específicamente de Twitter e Instagram, donde tiene millones de seguidores. No se sabe si dejó estas cuentas por decisión propia o quizás debido a un problema en las plataformas. Todavía no hay una respuesta clara. Sin embargo, no han sido unos días ideales para Can Yaman, empezando por su salud.

Can Yaman con un traje en una fotografía para sus redes sociales (Foto: Can Yaman / Instagram)

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE CAN YAMAN?

Can Yaman se encuentra resfriado y en cama, por lo que no ha podido empezar a grabar “El Turco” de Disney Plus en Hungría ni formar parte de la promoción del estreno de “Viola come il mare”, la serie que protagoniza junto a Francesca Chillemi.

“Estoy en Budapest para el comienzo del rodaje de ‘El Turco’ pero no puedo salir de la cama porque estoy resfriado y necesito descansar”, contó el galán otomano en una entrevista virtual que dio para la cadena italian RTL, a la que solo Chillemi asistió de manera presencial.

Sin embargo, sus millones de seguidores se preocuparon un poco más porque su situación actual ha coincidido con su desaparición de Instagram y Twitter. No se sabe exactamente si se trata de un problema de las redes sociales o fue por decisión propia de Yaman para alejarse de las críticas negativas, como lo hizo cuando terminó con Diletta Leotta.

Can Yaman y Francesca Chillemi sonrientes en una playa (Foto: Can Yaman / Instagram)

¿CÓMO VER “VIOLA COME IL MARE” EN ESPAÑA?

Por el momento, todavía se desconoce la fecha oficial del estreno de “Viola Come Il Mare”, la nueva serie de Can Yaman, en España. Lo que sí se sabe es que Mediaset es quien se encargará de distribuirla y se espera que sea en un día próximo a la aparición de la producción en su emisión de origen.