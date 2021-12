La vida de Can Yaman siempre ha despertado el interés de la prensa y de sus seguidores. Desde que saltó a la fama con la serie de televisión “Pájaro Soñador” (“Erkenci Kus”), su nombre no ha parado de sonar con fuerza dentro y fuera de Turquía.

A sus 32 años goza de una enorme fama internacional como actor de series y telenovelas, además es modelo gracias a su gran atractivo físico que hizo de él uno de los galanes turcos por excelencia. Hoy tiene millones de seguidores en el mundo que están pendientes de él.

Can Yaman se caracteriza por ser muy reservado con su vida privada, no da entrevistas y no suele hacer comentarios íntimos en las redes sociales. Sin embargo, no hay día en el que no esté en el centro de atención por su situación sentimental. Sobre todo, luego de terminar su relación con la periodista italiana Diletta Leotta. ¿Con quién está ahora el actor turco?

¿QUIÉN ES MARIA GIOVANNA ADAMO, LA NUEVA NOVIA DE CAN YAMAN?

Can Yaman tiene fama de ser todo un conquistador. El actor y modelo turco posee un gran atractivo físico que lo convierte en todo un galán. El protagonista de “Pájaro Soñador” es muy deseado y es lógico que muchas mujeres y personas en general caigan rendidas a sus pies.

Aunque suele ser reservado con su vida sentimental, se han podido conocer algunos romances del actor turco. Can Yaman y la periodista italiana Diletta Leotta protagonizaron una historia de amor de película romántica. Juntos parecían la pareja perfecta y vivieron un romance intenso. Lamentablemente, su historia de amor llegó a su fin en octubre de este año.

Tras confirmarse su separación, empezaron a surgir rumores de que Can Yaman ya había encontrado a otra persona que está ocupando un lugar en su corazón. Se trata de Maria Giovanna Adamo, una modelo de 25 años, que se ha convertido en la nueva novia del actor.

Can Yaman y Maria Giovanna Adamo se conocieron en el rodaje de ‘Viola come il mare’ (Foto: Maria Giovanna Adamomo/ Instagram)

La revista italiana ‘Chi’, que fue la primera que publicó el romance de Can con Diletta, ha informado que el actor turco mantiene un romance con la modelo Maria Giovanna Adamo.

De acuerdo con la revista, Can Yaman y Maria Giovanna Adamo se conocieron en el rodaje de ‘Viola come il mare’, la serie que el actor turco está rodando actualmente en Italia. Así que sí, llevan muy poquito, pero parece que la muchacha ya ha conocido al entorno de Can Yaman.

De hecho, ha sido el padre de Can quien ha puesto a los medios italianos sobre la pista del nuevo romance. Para el cumpleaños del actor, su padre publicó un vídeo en sus redes sociales con fotografías de su hijo con diferentes personas. Entre ellas estaba Maria Giovanna, la modelo que ha conquistado al galán turco.

Maria Giovanna Adamo es una modelo napolitana de 25 años de edad conocida en el plató de “Viola como el mar”, la nueva ficción producida por Lux Vide cuyo rodaje tuvo lugar en Palermo.

La joven también participó recientemente en la serie de televisión de Carlo Verdone lanzada recientemente en Amazon Prime Video, “Vita da Carlo”, en la que tiene un pequeño papel. No se sabe mucho más de ella por el momento, excepto que ciertamente ha establecido cierta relación con el actor.

Maria Giovanna Adamo tiene cerca de 5 mil seguidores en Instagram. En la red social, la modelo comparte imágenes de ella posando, algunas fiestas y muchos momentos de su vida cotidiana. En una historia de Instagram, la joven había publicado una foto con Can Yaman que aún se puede encontrar en sus historias destacadas.

FOTOS DE MARIA GIOVANNA ADAMO EN INSTAGRAM

Maria Giovanna Adamo tiene 25 años (Foto: Maria Giovanna Adamomo/ Instagram)

Maria Giovanna Adamomo 4 de enero de 1996 (Foto: Maria Giovanna Adamomo/ Instagram)