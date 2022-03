Can Yaman no solo ha conquistado a la audiencia con sus personajes en ficciones turcas, también se ha robado los corazones de bellas mujeres. Su última novia fue la locutora Diletta Leotta, y tras romper con ella, el galán turco ha sido vinculado con Francesca Chillemi, la actriz italiana con la que protagoniza la nueva serie “Violet Like the Sea”.

En sus redes sociales, la pareja de actores ha compartido una serie de fotografias en los que se ven muy cariñosos, aumentando así los rumores de una posible relación. Sumado que semanas atrás de esta publicación, se filtraron imágenes de Yaman y Chillemi besándose medio de las grabaciones, así como salidas fuera del trabajo.

De hecho, no han sido los únicos detalles que incrementaron el rumor de la relación. Can Yaman ha subido también una fotografía donde se le ve sonriente y abrazando por la cintura a la bella actriz, con el pie de foto: “Hermosa como el sol”. Esto, por supuesto, ha sido tomado como una confirmación del amor que existe entre ambos, aunque algunos escépticos sospechan que se trata de publicidad para la producción que protagonizan.

Can Yaman y Francesca Chillemi (Foto: Can Yaman/Instagram)

¿QUIÉN ES FRANCESCA CHILLEMI?

Francesca Chillemi nació el 25 de julio de 1985 en Barcellona Pozzo di Gotto, Sicilia, Italia. Actualmente tiene 36 años. Es actriz, modelo, presentadora televisivo y titular del concurso de belleza italiano. A los 18 años, Chillemi ganó el concurso de belleza Miss Italia 2003. Tras ello, comenzó una carrera en el medio de entretenimiento de su país.

Trabajos en la pantalla

La actriz ha participado en algunas telenovelas y películas, entre las que destacan:

Televisión

Un medico in famiglia

Carabinieri

Che Dio ci aiuti

Braccialetti rossi

Cine

Cado dalle nuvole

Natale da chef

L’isola di Pietro (2019)

Vida personal

Francesca Chillemi estuvo casada con Mutassim Gaddafi entre 2005 y 2009. Tuvo una relación con el empresario Stefano Rosso, copropietario del Grupo OTB, con quien tiene una hija, Rania Rosso, nacida en 2016. Un año después del nacimiento de la pequeña de 7 años, se mudó a Estados Unidos.

Últimamente, la actriz ha sido relacionada con el actor turco Can Yaman, con quien protagoniza “Violet Like the Sea”; sin embargo, por el momento no ha sido ni confirmado ni descartado por los intérpretes.

Francesca Chillemi posando para la cámara. La imagen fue compartida en sus redes sociales (Foto: Francesca Chillemi/Instagram)

DATOS PERSONALES DE FRANCESCA CHILLEMI

Nombre completo: Francesca Chillemi Sciotto

Fecha de nacimiento: 25 de julio de 1985

Lugar de nacimiento: Barcellona Pozzo di Gotto

Nacionalidad: Italiana

Padres: Salvatore Chillemi y Maria Sciotto

Hijos: 1 (Rania Rosso)

Ocupación: Modelo, actriz, participante en concursos de belleza y presentadora de televisión

Altura: 1,71 m

Peso: 55 kg

Signo: Leo

Redes sociales: Twitter (CLIC AQUÍ) | Facebook (CLIC AQUÍ) | Instagram (CLIC AQUÍ)