"Canelo" Álvarez firma el acuerdo de su vida por 365 millones de dólares con servicio streaming

¿Se acabaron las tradicionales transmisiones televisivas en “pago por ver”? No hay problema, para los nuevos medios, Saúl “Canelo” Álvarez vale 365 millones de dólares. El boxeador natural de México firmó un contrato que alcanza ese monto para la transmisión de 11 de sus peleas con DAZN, el nuevo servicio de streaming deportivo. De acuerdo con Golden Boy Promotions, la empresa promotora de Álvarez, éste será el contrato más lucrativo en la historia del deporte.

El pacto de la estrella mexicana se pondrá en marcha con su próximo combate. Álvarez subirá de categoría para retar a Rocky Fielding, el campeón súper mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el 15 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

Álvarez (50-1-2, 34 nocauts) viene de ganarle a Gennady Golovkin por decisión por el cetro mediano en septiembre. Esa pelea, como la mayoría de las principales carteleras del boxeo, se transmitió con el formato de pago por ver. Costó 84.95 dólares verla en alta definición.

Álvarez (50-1-2, 34 nocauts) viene de ganarle a Gennady Golovkin por decisión por el cetro mediano en septiembre. (Foto: AFP) Álvarez (50-1-2, 34 nocauts) viene de ganarle a Gennady Golovkin por decisión por el cetro mediano en septiembre. (Foto: AFP)

Los fanáticos pagarán mucho menos con DAZN, con una suscripción mensual de 9.99 dólares en Estados Unidos. El servicio de DAZN se lanzó en septiembre y ahora cuenta quizás con las dos máximas figuras actuales del boxeo, el “Canelo” y Anthony Joshua.



“Tenemos al número uno y al número dos. Son los dos peleadores más importantes del mundo”, recalcó John Skipper, presidente del consejo de administración de DAZN. “El ‘Canelo’ peleará en DAZN y creemos que ello nos ayudará a atraer a los otros boxeadores, algunos de los otros destacados”.

Bajo el acuerdo, Golden Boy también presentará 10 veladas con peleas por año que se transmitirán en vivo por DAZN a partir de inicios de 2019. En momentos en que preparaba ya la próxima pelea del “Canelo”, Golden Boy Promotions no tenía un medio para difundirla. HBO se retirará de las transmisiones de boxeo después de este año.

Los fanáticos pagarán mucho menos con DAZN, con una suscripción mensual de 9.99 dólares en Estados Unidos. (Foto: AFP) Los fanáticos pagarán mucho menos con DAZN, con una suscripción mensual de 9.99 dólares en Estados Unidos. (Foto: AFP)

La promotora había sostenido conversaciones con Showtime, ESPN y Turner Sports sobre la posibilidad de difundir los combates de Álvarez. Pero Skipper presentó una oferta agresiva por parte de DAZN hace un par de semanas, cuando se reunió con ejecutivos de Golden Boy. El acuerdo se concretó rápidamente.

“John llegó con el mejor acuerdo. No estaba jugando”, comentó Eric Gómez, presidente de Golden Boy. “En nuestra primera reunión con él, hace poco más de dos semanas, llegó a nuestra oficina y dijo: ‘Tengo un cheque en blanco y no me voy hasta que logremos un acuerdo’. Luego, respaldó con dinero sus palabras”.

Skipper precisó que en realidad no tenía un cheque en blanco, sino uno que garantizaba que Álvarez no vería reducida su paga tras abandonar la modalidad de pago por ver. Indicó que las últimas tres peleas del mexicano generaron 3,6 millones de compras y casi 250 millones de dólares.

Las últimas tres peleas del mexicano generaron 3,6 millones de compras y casi 250 millones de dólares. (Foto: AFP) Las últimas tres peleas del mexicano generaron 3,6 millones de compras y casi 250 millones de dólares. (Foto: AFP)

En estas condiciones, el “Canelo” es alguien que puede transformar un servicio de suscripción que, al menos por ahora, se concentra en los deportes de combate. “Así que tengo que encontrar a esos fanáticos”, indicó Skipper. “Van a querer ver sus peleas y van a poder comprarlas a un precio mucho menos caro que el de antes”.

Gómez dijo que Álvarez está comprometido con pelear 11 veces durante la vigencia del convenio. Accederá a enfrentar a cualquier rival dentro de las categorías de los medianos y supermedianos, cuyos límites respectivos son de 160 y 168 libras (73 y 76 kilogramos).

Por ahora, Álvarez ha dicho que su intención es regresar a los medianos luego de enfrentar a Fielding (27-1 con 15 nocauts), un británico que luce bastante más alto que el púgil de Guadalajara.



El “Canelo” estará buscando un cetro en su tercera división distinta. Un tercer combate con Golovkin estaría en puerta, tras un empate en el primero y una victoria apretada de Álvarez en la revancha. Si este pleito no se cristaliza por ahora, habría más opciones en la división de los medianos.

Sin importar quién sea el adversario, Álvarez sabe ahora cuál será el medio que transmitirá sus peleas. “Siempre he dicho que cuando una puerta se cierra otra se abre, y estamos muy contentos con esta nueva alianza que hemos hecho con DAZN”, declaró Álvarez. “Olvídense del precio, es la cantidad de dinero que estamos ganando. Lo más importante es que los aficionados puedan disfrutar esta pelea a un precio muy bajo”.