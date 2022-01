Tirone José González Orama, más conocido como Canserbero en el mundo del rap en toda América Latina, cumplió 7 años de fallecido el último 20 de enero y las causas de su muerte siguen siendo un misterio que no ha podido esclarecerse del todo debido a las inconsistencias encontradas en el caso.

Si bien ya pasaron muchos años desde que partió, sus letras siguen en la memoria de todos sus fanáticos, quienes consideran al venezolano como el mejor exponente de este género, el cual utilizó para su arte y también para dar críticas políticas al gobierno de su país.

Canserbero falleció un 20 de enero de 2015 cuando tenía 26 años de edad. (Foto: Facebook / El Canserbero)

¿CÓMO MURIÓ CANSERBERO?

El 20 de enero de 2015, el rapero fue encontrado muerto afuera del apartamento de su amigo y bajista de la banda de reggae Zion TPL, Carlos Molnar, en Maracay, tras haberse caído desde el décimo piso del edificio residencial en el que se encontraba viviendo, según algunas personas para estar acompañado debido a que tenía problemas mentales.

Dichas declaraciones fueron negadas por la familia del artista venezolano, asegurando que él no se encontraba pasando por problemas mentales, lo cual generó más dudas frente a todo lo que había pasado aquella noche.

Lo que más misterio generó respecto al fallecimiento de Canserbero es que el propio Carlos Molnar fue encontrado muerto en su departamento debido a varias puñaladas que recibió.

Una de las principales hipótesis de lo sucedido aquel día es que el rapero habría asesinado a Carlos Molnar y luego se suicidó al tirarse de la ventana, lo cual resulta algo sospechoso porque eran mejores amigos y porque el bajista era mucho más corpulento y pudo haberse defendido del supuesto ataque.

Otras dudas caen encima de Natalia Améstica, esposa del bajista. Y es que ella se fue del país tan solo unos días después de la muerte de ambas personas.

Además, las declaraciones de que Tirone estaba pasando un tiempo en casa de ellos es poco creíble puesto a que había alquilado un departamento en el mismo edificio, el cual sería propiedad de la familia de Natalia.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL NOMBRE DE CANSERBERO?

En unas declaraciones que recoge El Espectador, Afromak, amigo y ocasional productor de Canserbero, relata cómo fue el origen del apelativo de este muchacho que lo llevó a la fama en Venezuela y en todo el mundo.

Según cuenta, Tirone, aún estando muy joven, llegó a su casa en bicicleta y le dijo: “Marico, ya sé como me voy a llamar, me voy a llamar Canserbero pero con ‘s’ y se fue”.

Ese nombre viene del can Cerbero, que en la mitología griega era el perro de Hades, dios del inframundo. Este animal era un monstruo de tres cabezas y con una serpiente en vez de cola. Su objetivo era asegurarse de que los muertos no salieran y que los vivos no pudieran entrar a los terrenos de su amo.