Cansu Dere es una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional gracias a las exitosas telenovelas que ha protagonizado como “Madre” (“Anne”), “Sila”, “Ezel” y, más recientemente “Infiel” (“Sadakatsiz”). Es por ello que la intérprete se ha ganado el cariño del público que sigue con atención su vida profesional como personal, y es que a muchos les despierta curiosidad saber sobre su vida sentimental y qué piensa la artista sobre el amor.

La actriz de 41 años no solo cautiva al público por su talento y carisma para la actuación, también destaca por su belleza. Es por ello que es una de las artistas más deseadas del medio artístico y hay muchos galanes interesados en ella, que quieren conquistar su corazón.

Cansu Dere, quién tiene millones de seguidores en varios países como España y gran parte de América Latina, ha abierto su corazón sobre el amor y ha dicho qué cualidades debe tener un hombre para que realmente le interese. Aquí las declaraciones de la protagonista de “Infiel”.

Cansu Dere es la protagonista de la serie de televisión "Infiel" (Foto: Cansu Dere/Instagram)

¿CÓMO ES EL HOMBRE PERFECTO PARA CANSU DERE?

Cansu Dere, la protagonista de la serie de televisión “Infiel”, habló con la revista Elle sobre su carrera como actriz y sobre algunos aspectos de su vida personal. Y es que en los últimos años la actriz turca ha alcanzado gran popularidad en varios países como España y gran parte de América Latina, por lo que muchos quieren saber más sobre ella.

Cuando se le preguntó ¿Cuáles serían las tres características más importantes del hombre que conquistaría su corazón?, Cansu Dere respondió: “Depende de la persona, lo que me hiciste sentir y el tiempo que pasamos juntos. Pero sé exactamente lo que no me gusta”.

Para la intérprete turca es muy importante la sinceridad y la lealtad, tanto en sus relaciones amorosas como en las amicales. Ella ha vivido en carne propia lo que es sufrir por una infidelidad, tal como su personaje en la serie de televisión “Infiel”.

Y es que Cansu Dere vivió una gran decepción años atrás cuando su prometido Cem Yilmaz lw fue infiel con su mejor amiga, la también actriz Ahu Yagtu. Pero el drama no terminó ahí para ella, ya que lo peor vendría después cuando su expareja y su exmejor amiga se casaron.

Desde entonces no se le conoce una pareja estable a la actriz, pero sí ha sido relacionada con varios hombres del ambiente artístico de su país, Turquía, entre ellos a Engin Akyürek y Engin Oztürk.

Durante la entrevista con la revista Elle, Cansu Dere también habló sobre el amor y cuando se le preguntó “¿Cuál crees que es el mayor error cometido en el amor?”, ella respondió: “Supongo que durará para siempre”.

Cansu Dere también habló sobre el personaje al que da vida en la serie de televisión “Infiel” y afirmó que ella no comparte muchas cosas con su papel en la ficción.

“No estaría en Asya, no estaría. Porque si una persona tiene un hijo o no, afecta las decisiones que toma. Determina su comportamiento. Entonces, nuestras reacciones a los eventos y las acciones que tomamos serían completamente diferentes”, afirmó.

“Hay relaciones tóxicas en la serie y personajes que no pueden deshacerse de estas relaciones. Y lo llaman amor. ¿Crees que existe un estado de ánimo enfermizo y obsesivo en el amor? Los sentimientos y comportamientos obsesivos no existen en el amor. El amor es una cosa hermosa”, agregó la actriz, haciendo una reflexión sobre las relaciones.