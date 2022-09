Una de las actrices turcas más famosas y queridas del momento es Cansu Dere. La intérprete de 41 años no solo es una personalidad importante dentro del medio artístico otomano, también tiene mucho éxito en el extranjero. Su popularidad ha llegado a varios territorios, como España y Latinoamérica, donde tiene miles de seguidores que siempre la apoyan.

Cansu Dere inició su carrera como actriz hace casi dos décadas y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos. En los últimos años ha alcanzado gran reconocimiento gracias a su participación en éxitos producciones como “Madre”, “Sila”, “Ezel” e “Infiel”, su último trabajo en televisión.

La carismática actriz, que también es parte de Disney Plus Turquía, realizó unas declaraciones sobre las relaciones y la soledad para la revista Vogue. Estas reflexiones han tenido mucho eco dentro de la prensa turca y sus fieles seguidores ¿Qué dijo Cansu Dere? Aquí te lo contamos.

Cansu Dere fue elegida protagonista de la portada de la revista Vogue Turquía donde hizo algunas reflexiones personales (Foto: Cansu Dere/ Instagram)

LAS REFLEXIONES DE CANSU DERE SOBRE LA SOLTERÍA

Cansu Dere se convirtió en la imagen principal de la portada de la revista Vogue Türkiye. La actriz que interpreta a Asya en la serie “Infiel” no solo ha deslumbrado con su nuevo look, también ha dado de qué hablar por sus declaraciones.

La actriz turca conversó con la mencionada revista de modas sobre su carrera profesional, sus planes a futuro y sobre su vida personal, algo que Cansu Dere siempre ha querido mantener lejos de las cámaras ya que ha demostrado ser bastante reservada.

La intérprete de 41 años ha revelado a la prensa turca que actualmente se encuentra soltera. Cada vez que se le ha vinculado con algún actor o compañero de trabajo, ella ha desmentido los rumores cuando ha tenido la oportunidad.

Cansu Dere en una sesión de fotos para la revista Vogue Turquía (Foto: Vogue Türkiye)

Cansu Dere prefiere mantener sus relaciones amorosas fuera del foco mediático. Eso sí, siempre se ha mostrado abierta a hablar sobre el tema. Así lo hizo con la revista Vogue Türkiye: “La soledad es algo maravilloso cuando la eliges tú mismo. Todo el mundo debería poder estar solo”.

La famosa actriz señaló que es importante saber estar solo. En ese contexto, Cansu Dere afirmó que la soledad no debe ser mal vista y que es bueno conocerse en soledad para entablar relaciones sanas, con amigos o parejas.

“Si las personas pueden quedarse solas, se liberarán de la obligación. No hay relaciones forzadas en tu vida; relaciones limpias. No me refiero sólo a la relación hombre-mujer. Esto incluye amistades. Esto se aplica a todas las relaciones”, afirmó.