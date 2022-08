Después de una larga espera, el universo de “Game of Thrones” regresó con precuela titulada “House of the Dragon”. Hasta el momento, por lo que hemos podido observar en el primer episodio, la serie de HBO Max estará a la altura de su versión original e, incluso, podría superarla.

Dentro de elementos que pudimos observar, estaban el Pozo Dragón, los cuidadores y las múltiples bestias escupe fuego de la Casa Targaryen.

Entre algunas de estas estaban Syrax, de la princesa Rhaenyra, y un imponente dragón rojo el cual era montado por Daemon, sobre el cual hizo una dramática salida al final del episodio.

¿QUIÉN FUE EL JINETE DE CARAXES ANTES DE DAEMON TARGARYEN?

Antes de ser el dragón de Daemon Targaryen y luchar en la Danza de los Dragones, Caraxes fue la bestia de Aemon Targaryen, el primer hijo varón de Jaehaerys I y el original heredero al Trono de Hierro.

Además, era el padre de Rhaenys Targaryen, quien ya tuvo pequeñas apariciones en la serie y es conocida como la “reina de que nunca fue”, pues su reclamo a la corona le fue negado luego de la muerte de Aemon.

Mientras fue el dragón del príncipe heredero, tuvo experiencia en batalla, participando de la Cuarta Guerra Dorniense en la que ningún guerrero del rey Jaehaerys murió, en gran parte gracias a las bestias aladas. Caraxes descendió junto con Vhagar, el dragón de su hermano Baelon, y Vermithor, del propio rey, y quemaron a toda la flota del príncipe Morion Martell, cuando este intentó atacar la Tierra de las Tormentas.

Además, también formó parte de la Carnicería Myriense, la cual ocurrió en la isla de Tarth. Fue en ese momento que el príncipe Aemon fue asesinado mientras que su dragón se encontraba distraído.

¿CÓMO LUCE CARAXES?

Caraxes es uno de los dragones vivos más grandes e imponentes de los Targaryen, aunque solo es la mitad del tamaño de Vhagar. Su enorme y delgado cuerpo está cubierto por escamas rojas y las membranas de sus alas son de un color similar.

Caraxes junto a Daemon en el Pozo Dragón en "House of the dragon" (Foto: HBO)

¿CÓMO SE CONVIRTIÓ DAEMON TARGARYEN EN EL JINETE DE CARAXES?

El príncipe Daemon se convirtió en el segundo jinete en montar a Caraxes y sobre él viajó a diferentes lugares del Mar Angosto, puesto que tenía un espíritu aventurero.

¡A partir de ahora vienen los spoilers! Cuando Viserys I nombró a Rhaenyra su heredera, Daemon viajó junto a su amante Mysaria a Rocadragón donde vivieron un tiempo. Como resultado, salió embarazada y, como es costumbre con los bebés Targaryens, quería presentarle un huevo de dragón para que eclosionara junto con el recién nacido. Sin embargo, el rey se enteró de esto y le ordenó regresar el huevo así como retornar al Valle con su verdadera esposa, Lady Rhea Royce.

¿CÓMO MUERE CARAXES?

Daemon y Caraxes formaron parte de la guerra conocida como la Danza de los Dragones. Casi al final de este enfrentamiento, el jinete y el dragón esperaron a sus adversarios en Harrenhal.

Daemon desafió a su sobrino Aemond, quien montaba a Vhagar. Tras una brutal batalla sobre God’s Eye, ambos jinetes murieron, al igual que sus dragones.

Sin embargo, Caraxes logró vivir lo suficiente como para salir del agua y dirigirse a la orilla. Aunque no duraría mucho, pues sus heridas eran muy profundas y Vhagar le había abierto el vientre, por lo que terminó muriendo frente a las murallas de Harrenhal.