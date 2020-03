Una de las cantantes del momento, Cardi B, ha sido la ‘protagonista’ de un video viral de Instagram que acumula miles de reproducciones y es que en esta escucharemos el tan buscado remix del coronavirus que ha generado una ola de comentarios en la red social.

Creado por el DJ iMarkkeyz y subido a su cuenta personal de Instagram , este se ha encargado de hacer uno de los remixes más extraños y pegajosos para los usuarios en las redes sociales y es que en Soundcloud ya fue subido y ha obtenido una alta cantidad de reproducciones.

La grabación nos muestra un video extracto del mismo Instagram de Cardi B en donde habla sobre el coronavirus .

“Déjame decirte algo Gobierno, yo no sé de qué se trata este Coronavirus, y no entiendo como algo de Wuhan, China, ahora, de repente está de gira. Estoy asustada, estoy un poco asustada”, acotó. “Estoy un poco asustada. Me puse en pánico, muchos de ustedes, hijos de p... , piensan que es una broma, como yo estaba pensando, ¿verdad? Siguen jugando y yo estoy muerta de miedo, rayos, estoy asustada y me estoy abasteciendo de comida”, prosiguió muy preocupada Cardi en Instagram.

Ante esto, vemos cómo el muchacho realizó el extraño remix que en estos momentos viene siendo tendencia en las redes sociales. Aquí te lo dejamos.

Ah y por si quieres ver el video original de Cardi B hablando del coronavirus, aquí te lo dejamos.

