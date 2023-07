La famosa cantante Cardi B volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero en esta ocasión no por la presentación de un nuevo material musical, sino por verse involucrada en un polémico hecho que ha dado la vuelta al mundo. Y es que la intérprete de “Up” y “I like it” le tiró un microfonaso a un fan que asistió a uno de sus conciertos. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué actuó así? Te lo contamos.

Uno de los asistentes al concierto de Cardi B no la pasó nada bien cuando la artista norteamericana no dudó en lanzarle el micrófono cuando se encontraba entonando uno de sus éxitos musicales durante su presentación en Las Vegas (Nevada).

El hecho que se ha viralizado en las redes sociales ha generado un gran debate en distintas plataformas y a pesar de que algunos la cuestionan, muchos la defendieron señalando que hubo un efecto acción-reacción luego de lo que hizo una persona del público.

¿POR QUÉ CARDI B REACCIONÓ DE ESA MANERA?

La presentación de Cardi B en el Drai’s Beachclub, ubicado en La Vegas, se vio empañada por un polémico hecho que ha dado la vuelta al mundo. Y es que según el video que ya circula en redes se observa que la artista le lanza un micrófono a una persona del público.

Pero si bien muchos hablan de la actitud de la cantante se debe precisar que ella reaccionó de tal manera luego de que una persona le lanzara un líquido (bebida) que consumía y que cayó directamente al cuerpo de Cardi B.

Tras ello, se aprecia a la artista lanzarle el micrófono y encarar a su agresor. Acto seguido, los hombres de seguridad actuaron de inmediato.

¿GOLPEÓ A SU ATACANTE?

De acuerdo a People en español, la artista le lanzó el micrófono a la cabeza de su agresor, confirmando así que tuvo buena puntería de dar en el blanco. “El golpe no fue leve, pues se trata de un elemento pesado que, además, fue lanzado con gran fuerza”, señala el citado medio.

REACCIÓN EN REDES SOCIALES

En el video -mostrado arriba- se pueden leer comentarios de los cibernautas como: “Lo bueno que nunca paro de cantar eso si es darlo todo”, “Pa’ que Sean serios y se organicen”, “Mano respeten a los artistas. Tan fácil que es disfrutar un concierto sin jodel”, “Lo mejor de todo es que tuvo excelente puntería!”, “Como tiene que ser, Respeta para que te respeten”, “Muy bien por impertinente”, entre otros.

FICHA PERSONAL DE CARDI B

Nombre: Belcalis Marlenis Almánzar

Belcalis Marlenis Almánzar Fecha de nacimiento: 11 de octubre

11 de octubre Año de nacimiento: 1992

1992 Lugar de nacimiento: Nueva York

Nueva York Edad: 31

31 Nacionalidad: estadounidense

estadounidense Profesión: cantante

