Cardi B y su pasado como pandillera de los Bloods de Los Ángeles

Luego de que Tekashi 6ix9ine involucró a Cardi B con la peligrosa pandilla Nine Trey Gangsta Blood, durante el juicio por crimen organizado que se le sigue en la Corte Federal de Manhattan, muchos se preguntan cuál es el verdadero motivo por el que este personaje delató a la cantante y otras personas más.

Y aunque con su testimonio, Daniel Hernández se podría salvar de una condena de 47 años en prisión, su carrera musical estaría sepultada.

Pese a todo lo señalado por el artista sobre Cardi B, esta noticia no sería ninguna revelación, pues en abril de 2018, la propia rapera contó, en una entrevista que concedió a GQ, que tuvo un pasado pandillero.

Cardi B se considera cristiana y cree en Dios y Cristo, asegurando que en ocasiones habla con ambos. (Foto: AFP) Cardi B se considera cristiana y cree en Dios y Cristo, asegurando que en ocasiones habla con ambos. (Foto: AFP)

Cardi B antes de ser famosa

Cardi B, le contó a la periodista, que se había animado en dar a conocer su pasado recién porque esperaba alcanzar fama para que no sea recriminada, pues considera que, si lo hubiera hecho antes, su carrera jamás hubiera despegado. Además, porque no quiere ser un mal ejemplo para la juventud.

“Cuando tenía 16 años, solía pasar mucho tiempo con varios de los ‘Bloods’. Ellos me dijeron que debería unirme a la pandilla y así lo hice […]. Una cosa que podría decirle a cualquiera de sus miembros es que pertenecer a una ‘no te hace ni un dólar’ […]. A veces es casi como una fraternidad, pero cuando veo personas que están en la misma pandilla y se matan entre sí, ya no hay lealtad. Haces todo eso y no estás haciendo dinero con ello; por eso no hablo mucho sobre el tema porque no quisiera que una persona joven, una niña, piense que está bien unirse a las pandillas”, dijo.

La artista contó que una vez que ingresó a trabajar como stripper dejó a un lado el pandillaje porque su mente estaba concentrada en otras cosas. “Comencé a los 19 y cambió mi vida. Cuando era una stripper, no lo hice. Me importa una mierda las pandillas porque estaba muy concentrado en ganar dinero […]. Si alguien me dijera en este momento: ‘Quiero unirme a una pandilla’, les diría que es una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo y luego nunca puedes dejarlo”.

Finalmente, la intérprete de “Bodak Yellow” pidió a la juventud estadounidense a no perder su tiempo y dinero en las pandillas. “Siempre tienes que hacer algo para contribuir, para tener razón en la comunidad. Quieren que todos tengan éxito. Nadie quiere estar en un grupo lleno de vagos. Nadie quiere un grupo lleno de vagos”.

Cardi B recibió cinco galardones en los BET Hip Hop Awards y uno en los Soul Train Music Awards, además de obtener siete nominaciones a los Premios Grammy. (Foto: AFP) Cardi B recibió cinco galardones en los BET Hip Hop Awards y uno en los Soul Train Music Awards, además de obtener siete nominaciones a los Premios Grammy. (Foto: AFP)

Juicio de Tekashi 6ix9ine

Daniel Hernández, más conocido como Tekashi 6ix9ine, fue arrestado el 18 de noviembre de 2018 acusado de nexos con el crimen organizado y cargos de armas de fuego, incluida la conspiración para asesinar y el robo a mano armada. Enfrenta una pena de hasta 47 años de prisión.

Él supuestamente es parte de una secta violenta de los Bloods conocida como Nine Trey Gangsters. El abogado de Hernández, Lance Lazzaro, abogó por una fianza para su cliente bajo la condición de que Hernández entregue su pasaporte, pague poco menos de 2 millones de dólares de fianza y sea puesto bajo arresto domiciliario; sin embargo, el juez negó la solicitud.

Hernández se encuentra actualmente recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn bajo la población general. El 1 de febrero de 2019 se dio a conocer que se habría declarado culpable el 23 de enero de los 9 cargos federales que enfrenta.

¿Cardi B le respondió a Tekashi 6ix9ine?

Cardi B aparentemente habría respondido a Tekashi 6ix9ine, quien dijo que la artista perteneció a pandillas hace unos años. Para ello compartió un meme en la cuenta de Instagram de su compañera Keke Palmer, con quien comparte créditos en la película ‘Hustlers’.

“Odio decirlo. Espero no sonar ridícula, pero no sé quién es este hombre. Lo siento por este hombre”, escribió.