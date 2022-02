El cantante conocido como Carín León está teniendo un notable éxito en México durante los últimos años y sus fanáticos siguen creciendo como la espuma, por lo que muchos quieren saber más detalles sobre él, como su verdadero nombre, origen y hasta la razón para ponerse su nombre artístico.

Lo primero que se debe conocer es que el artista nacido en Sonora se llama Óscar Díaz de León Huez y tiene 32 años de edad, por lo que le espera una gran carrera por delante si es que la sabe manejar de una forma correcta.

El intérprete de “Si tu amor no vuelve” decidió no usar su nombre real para incursionar en la música y fue todo un tema elegir el actual, así que ahora te explicamos cómo se llegó a eso.

EL ORIGEN DEL NOMBRE DE CARÍN LEÓN

El productor Javier G fue el encargado de revelar toda esta información en el podcast de Ernesto Barajas, en la que fue una conversación muy extensa sobre lo el regional mexicano.

El conocido como ‘El Tamarindo’ recordó que en 2018, cuando Óscar Díaz de León se fue de Grupo Arranque, se buscaba llegar a un público en general de una manera creativa, así que se optó por no usar el verdadero nombre.

Del mismo modo, reveló que el artista no estaba muy seguro de utilizar ese nombre, teniendo en cuenta también que su apellido paterno se vería cortado.

¿QUÉ SIGNIFICA CARÍN LEÓN?

El mismo productor también habló sobre lo que significaba ese nombre artístico, el cual sí está vinculado con el verdadero nombre del sonorense.

“Carín es por Oscarín, viene de Óscar. Yo, cuando le propuse eso a él, como que no quería, me tiró a loco ’Carín de dónde Cabrón’, pero al final ni me cuestionó y dijo ‘me voy a llamar Carín León”, añadió.