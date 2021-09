¿Qué pasó con Carina Ricco? La cantante mexicana estuvo casada con Eduardo Palomo, un recordado actor que estaba en el punto más alto de su carrera cuando murió en 2003 debido a un paro cardiaco. Desde entonces, la vida de la también actriz cambió para siempre pero no se dejó vencer por sus dos hijos, Fiona y Luca, quienes ahora se han convertido en dos artistas de orgullo.

Ricco y Palomo se casaron en 1994, con una celebración que se caracterizó por ser íntima, con la presencia de algunos familiares y amigos. La pareja, de esta manera, entre 1998 y 2000, tuvieron a Fiona y Luca, convirtiéndose en una familia. Lo tenían todo hasta ese entonces.

Eduardo Palomo, además, era el galán favorito de telenovelas y debutó en Hollywood con el papel de Capitán Lazareno en la serie de televisión “Kingpin”, durante el año en que, lamentablemente, su vida se terminaría de golpe debido a problema cardiaco que ya tenía desde antes. Sucedió en el restaurante Lala’s del Sunset Boulevard, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Al desmayarse, fue llevado de emergencia a un centro de salud, donde los médico intentaron reanimarlo durante 45 minutos. Pero los esfuerzos fueron inútiles y el artista falleció a los 41 años. Se había ganado un lugar en la industria de la televisión con sus actuaciones en “Corazón salvaje”, “Huracán”, “Ramona”, entre otras producciones.

¿QUÉ FUE DE LA VIDA DE CARINA RICCO?

Desde entonces, Carina Ricco se encargó de cuidar a sus dos hijos, Fiona y Luca, quienes crecieron con todo el amor de su madre y ahora también les sigue los pasos a sus padres en el mundo del arte.

Carina, de inmediato, tras quedar viuda, dejó en pausa trayectoria artística y luego la fue retomando de a pocos. Se le vio en los programas “El equipo” (2011), “Gossip Girl Acapulco” (2013) y “Médicos, línea de vida” (2019). Antes había participado en “Victoria” (1987) y “Morir dos veces” (1996).

Después de una década de la muerte de Eduardo Palomo, su viuda Carina Ricco se ha encargado en este tiempo de mantener viva la memoria y el legado de su esposo. “Fue muy fuerte por lo inesperado, por lo joven, por lo sano, por los niños, por él, porque si algo quería el Flaco era no perderse crecer con sus hijos. No se imaginaba no estar como papá”, manifestó en una entrevista con María Patricia Castañeda.

¿QUÉ PASÓ ENTRE CARINA RICCO Y LEONARDO LOZANNE?

Carino Ricco, en 2011, intentó darse una nueva oportunidad en el amor y estuvo en una relación sentimental con Leonardo Lozanne. Sin embargo, la pareja no duró más que algunos meses y terminaron definitivamente. En la actualidad, Ricco no ha dado señales de estar con pareja.

