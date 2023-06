Carlos Adyan no solo es una de las figuras más populares y carismáticas de Telemundo, sino que debe sentirse el hombre más feliz del mundo, esto debido al tierno momento que vivió con su novio Carlos Quintanilla en París.

A esto se le suma su emotivo mensaje durante la más reciente edición de “En Casa con Telemundo”, en el que se mostró dispuesto a seguir con su compromiso y pidió respeto a quienes lo critican por su orientación sexual.

En ese sentido, en esta nota te contamos cómo inició la historia de amor de las celebs de Estados unidos, quienes se comprometieron durante su viaje por Europa.

Carlos Adyan de viaje junto a su pareja Carlos Quintanilla (Foto: Carlos Adyan / Instagram)

LA HISTORIA DE AMOR DE CARLOS AYDAN Y CARLOS QUINTANILLA

En entrevista con People en Español con motivo de la portada que protagonizarán en la próxima publicación de la revista, el presentador destacó que no fue fácil el inicio de su historia, sino que, por el contrario, se dio en una etapa de descubrimiento.

“Era un amigo más, yo no sabía que era homosexual, nunca crucé esa raya y aparte estaba saliendo de una relación”, recordó Adyan, quien confesó que “la culpable” fue su colega Vanessa Claudio.

La primera vez que ambos se vieron las caras fue durante una cena en Miami, en la que coincidieron el presentador y el guionista de 39 años. Incluso, pese a la química inicial, no fue un cuento de hadas.

“Pero cuando pasa el tiempo intentamos salir. La primera vez que salimos no funcionó, no era el momento”, señaló. Sin embargo, perseveró y varios meses después acordaron una nueva cita. “Al año y medio yo le escribo y le digo: ‘¿Crees en las segundas oportunidades?”, recordó Aydan.

Incluso antes de volverse novios, tenían tan buena química que Quintanilla le respondería: “No creo en las segundas oportunidades pero a ti te la voy a dar”.

En esta oportunidad, todo sería diferente, iniciando una relación en octubre del 2022, la cual evolucionó de manera favorable y meses después se mudarían juntos. Para junio, Aydan no tenía miedo y gritaba su amor por Quintanilla en redes sociales.

“Amistades me decían que no lo hiciera porque me podía afectar mi imagen como el galán, como el presentador. Pero una cosa no quita la otra. Me tomé la valentía de hacerlo público porque si estás en paz contigo mismo nadie te puede hacer daño”, compartió en su cuenta de Instagram.

LO QUE SE VIENE PARA CARLOS AYDAN Y CARLOS QUINTANILLA

A diferencia de Aydan, quien es una figura pública y está acostumbrado a los comentarios, críticas y algunos ataques malintencionados, la exposición sí afectó a su pareja, pero han conseguido superarlo.

“A Carlos sí le ha chocado un poco porque no es figura pública, pero yo le decía que no le podía dar vida a esos comentarios porque nosotros somos los que tenemos que estar felices. Ha sido una terapia constante que hemos tenido. Él es muy maduro y adulto para entender que lo que piense la gente de nosotros no nos definen, y eso lo tenemos muy claro”, destacó.

Del mismo modo, ya con la propuesta de matrimonio aceptada, Adyan y Quintanilla se le vienen más desafíos, como los preparativos y ajustar el anillo Tiffany, el cual le quedó grande, además de convertirse en padres.

“El próximo paso es adoptar un hijo y otro por subrogación. Quiero eso y Carlos también, queremos uno adoptado y uno con nuestros genes”, reveló.

Del mismo modo, la figura de “En casa con Telemundo” dejó en claro que había tomado la mejor decisión no solo al aceptar su homosexualidad con orgullo, sino también al comprometerse con el amor de su vida y con quien busca formar una familia.

“No me gusta vivir con máscaras, veo mucha gente que por querer conservar un trabajo nunca viven felices consigo mismos. Por eso yo hago este artículo y esta portada… A Carlos (Aydan) lo quieren por el profesional, no porque es Carlos el homosexual o el novio de Carlos”, sentenció.