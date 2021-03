Carlos Bonavides o mejor conocido como ‘Huicho Domínguez’, alcanzó el éxito a mediados de los años 90 cuando protagonizó la telenovela “El premio mayor” al lado de Laura León. Pero no todo ha sido color de rosa en la vida del actor mexicano, sino también ha vivido pasajes muy oscuros que lo han marcado de por vida.

En una entrevista con Talina Fernández para el programa “Sale el sol”, el actor de 80 años contó cuales han sido los momentos más duros que le han tocado enfrentar y también reveló que cuando le llegó la fama por su personaje de ‘Huicho’ se volvió loco y se trasformó en una persona irreconocible ya que seguía metido en las drogas.

También reconoció que hizo sufrir mucho a su madre por las malas decisiones que tomó a lo largo de su vida, pero afortunadamente encontró el amor y esta mujer poderosa lo ayudó a salir adelante.

LA BATALLA DE HUICHO DOMÍNGUEZ CONTRA SU ADICCIÓN DE LAS DROGAS

Antes de alcanzar la fama como ‘Huicho Domínguez’, el actor mexicano estaba sumergido en el mundo de la drogas y al llegar a la cima del éxito, le hizo cegarse por completo y su vida de convirtió en todo un caos a causa de sus adicciones.

“Ya la heroína y la cocaína la usé grande, pero empecé a tomar muy chico, de 14 años, y tomé toda mi vida. Después las drogas llegaron a mi vida y, cuando me hice famoso como Huicho, ese ladrillo me volvió loco, me transformó”, le contó el actor a la reconocida presentadora de televisión.

Huicho Domínguez acusa a Estados Unidos de cancelarle la visa

Carlos Bonavides reveló que hizo sufrir mucho a su madre y él sufrió mucho, pero afortunadamente encontró el amor y se dio cuenta del amor que le había dado su madre siempre. Ella fue un escudo, su muerte fue y siempre será un dolor inquebrantable para el actor, pero también un alivio espiritual, porque su mamá era mágica.

“Tuve la oportunidad de tener padres mágicos: de que su manera de pensar, de ilusionar, de que viéramos la vida de una manera positiva, fue lo que me salvo del alcoholismo y la drogadicción. Gracias a Dios tengo una constitución muy fuerte”, señaló sobre el aspecto que lo ayudó a salir de los vicios.

El famoso señaló que ahora las adicciones son su “escudo”, pues a partir de lo que vivió con ellas se permite aconsejar “a los jóvenes con los que voy, a las cárceles a las que voy. Las adicciones no sólo son alcohol. Son dolorosas y no llevan a nada”.

“Lloré mucho. Donde he llorado más es cuando mi hijo nació; cuando iba a nacer, mi mujer me dijo: ‘¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pedir limosna, andar en la calle, o te vas a levantar como un hombre?’”, reveló.

Por último, el actor afirmó que un hombre “no es el que tiene muchas mujeres, ni el que pelea o el que toma. Un hombre es el que está presente en donde debe estar. (…) Primero se debe querer. Toda la vida no me quise, era un cobarde; fui el hombre más mediocre y el peor de todos. Y ahora dirás que estoy loco, pero lucho por la santidad”.