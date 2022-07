Carlos Bonavides es una de las figuras más queridas y recordadas de la televisión mexicana, principalmente por interpretar al carismático “Huicho” el protagonista de “El premio mayor”, con Laura León, y “Salud, dinero y amor”, junto a Itatí Cantoral.

Sin embargo, el actor y artista cómico, quien hasta hace unos meses participaba en las dos últimas entregas de “Vencer” como el Padre Antero, fue ingresado de emergencia a un centro médico debido a serias complicaciones con su salud producto de una bacteria.

Debido a la gravedad de su estado, cuyos resultados preliminares no son alentadores, el actor reveló cuál es su última voluntad.

Carlos Bonavides, el popular Huicho Domínguez de "El premio mayor", fue hospitalizado de emergencia. (Foto: Carlos Bonavides / Instagram).

LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE CARLOS BONAVIDES

El actor de 81 años sacó fuerzas para comunicarse con “El chismorreo” y revelar detalles de su estado actual, así como revelar cuál sería su última voluntad en caso sucumba ante la bacteria.

Sobre su estado de salud, la celeb de México indicó que ha mostrado una mejora considerable desde que fue internado días atrás.

“(La bacteria) Puede afectar a otros órganos, pero afortunadamente ya me hidrataron y ya me siento mejor. Tengo fuerzas, pero realmente llegué muy mal. Primero en Dios, ojalá los análisis sean buenos y si me tienen que operar, que me operen”, reveló.

Además, indicó que está dispuesto a continuar con los tratamientos que le ordenen los médicos. “Ojalá salga bien de esto para seguir adelante, porque los años no pasan en balde y mientras tenga fuerzas, mi deseo más íntimo es morirme en el escenario”, detalló.

Por su parte, Yodi Marcos, esposa del artista y con quien se comunicó el programa inicialmente, destacó que el actor estaba más fortalecido, pero no iban a apresurar las cosas y esperarán a que continúe el proceso.

“No es muy usual la bacteria, el problema es que Carlos (Bonavides, su esposo) tiene un solo riñón. Entonces, esa es la parte delicada, eso y la situación con la que llegó (al hospital)”, explicó Yodi.