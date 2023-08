Carlos Calderón ha iniciado una siguiente etapa en su carrera como presentador de televisión de la mano del programa “Hoy Día” de Telemundo. Tras salir de Univision, sus seguidores se preguntaban cuál era su próximo destino. Y este ha sido, finalmente, al parecer por mucho tiempo, la otra orilla de la competencia de las cadenas televisivas.

De esta manera, desde el lunes 14 de agosto, se sumó al panel de conductores del citado programa, junto a Penélope Menchaca, Daniel Arenas y Andrea Meza. Su primera aparición se entendió como una invitación especial.

Sin embargo, el apoyo del público ha sido total, en especial por las redes sociales, y Calderón ha formado parte de los rostros de “Hoy Día” en toda la semana y hará lo mismo en la que viene, lo que ha sido celebrado por los televidentes.

Su debut en otra casa televisiva le ha traído también algunas anécdotas. Una de ellas es la vez que casi no lo dejan entrar a Telemundo. ¿Cuál fue la razón? ¿Lo reconocieron como la competencia? Aquí te lo contamos.

El presentador en el set de "La mesa caliente" (Foto: Carlos Calderón / Instagram)

¿POR QUÉ A CARLOS CALDERÓN CASI NO LO DEJAN ENTRAR A TELEMUNDO?

Carlos Calderón compartió un divertido momento en su entrada a Telemundo, cuando casi no lo dejaron entrar porque no sabían quién era exactamente. El conductor de televisión grabó el incidente y se lo tomó con el mejor humor, sabiendo que estas cosas le pasan por ser el nuevo en la cadena televisiva.

El recurrente invitado del programa “Hoy Día” no se incomodó en ningún momento, ya que el señor de vigilancia que estaba de turno era la primera vez que lo hacía pasar. Por ello, le pidió su identificación y su nombre.

Divertidos ambos, se saludaron al saber quién era el “famoso” que ingresaba en su coche a los estudios. “Hoy casi no me dejan entrar. (...) Es que cada que ponen a alguien de seguridad nuevo, bueno nuevo para mí obviamente, me pregunta que quién soy…”, contó Calderón en su cuenta oficial de Instagram.

¿CARLOS CALDERÓN ES EL NUEVO CONDUCTOR DE “HOY DÍA” DE TELEMUNDO?

Todavía no es algo oficial, pero el público lo aclaman: quieren que Carlos Calderón se sume al panel de conductores de “Hoy Día”, junto a Penélope Menchaca, Daniel Arenas y Andrea Meza. Ya ha pasado una semana como invitado, lo que hará la siguiente.

Sin embargo, en redes sociales, los usuarios han pedido a Telemundo que lo contrate como su nuevo talento en el programa, porque aporta con su actitud positiva y sus comentarios acertados. ¿Calderón encontró casa televisiva? Solo el tiempo lo dirá.