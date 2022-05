Hace más de 40 años, dos telenovelas venezolanas causaron una grata impresión entre los fanáticos de los melodramas: Cristal y La dama de rosa, ambas protagonizadas por el actor Jeannette Rodríguez y Carlos Mata.

Estas producciones tuvieron gran acogida no solo en su país de origen, sino también en varios otros de Latinoamérica, llegando a Asia y Europa, un éxito rotundo en una época en la que ni Netflix ni ningún otro servicio de streaming existía, por lo que solo una gran apuesta de una televisora podría acercar este contenido al público.

La serie, además de ser recordada por muchas personas mayores de 40 años, también lo es por el carisma de su protagonista, el venezolano Carlos Mata.

Carlos Mata dejó su carrera por intentar salvar su matrimonio (Foto: Carlos Mata / Instagram)

¿QUIÉN ES CARLOS MATA?

Carlos Mata Ituriza es un actor venezolano nacido en Caracas en agosto de 1952 en una familia que le inculcó el arte desde muy pequeño, mostrando pasión por la pintura y la literatura, así como la música.

Aunque eligió la arquitectura como profesión, llegando a construir dos edificios y cinco casas, pronto lo llamaría la actuación, arte que conocería al acompañar a un amigo a un casting para la obra “Godspell”, en la cual sería elegido para ser Jesús.

Carlos Mata y la actuación

Tras su debut en “las tablas”, Mata no se detuvo y se metió de lleno en el arte, ingresando a varias academias, destacando en todas y logrando participar en la teleserie “El hombre”. Las telenovelas lo rondarían, y aunque su espíritu rockero lo limitó inicialmente, terminaría cediendo.

“Para mí era una locura. Yo que era rockero y tocaba la guitarra, decía ‘me meto a una telenovela y las burlas van a ser eternas’. Pensaba ‘galán es que el levanta las cejas y grita cosas como ‘¡es inútil, María Cristina!’”, indicó entre risa a Clarín en 2018.

Carlos Mata en “Cristal” y “La dama de rosa”

Tuvieron que pasar algunos años para que protagonizara su primera telenovela: Cristal, una producción que no tardó en llegar a México, España y otros países.

“Cuando, por primera vez, un culebrón sudamericano, como Cristal, fue emitido en La 1, en horario de mañana, fue como una reacción explosiva en cadena. Porque se trataba de una historia de amor simple, sin efectos especiales, ni tráfico de droga, ni asesinatos de la mafia. Era una novela donde se recreaba la vida de las familias, sus preocupaciones, sus ilusiones y valores sencillos, como los amores imposibles, los conflictos, el bien y el mal, la lealtad y la traición... Por lo que hubo una identificación espontánea inmediata, creando una especie de arma de destrucción masiva a la rígida concepción de lo que debía ser ‘cultural’”, resaltó.

Luego de “Cristal” llegó “La dama de Rosa” en 1986, un éxito tan grande que incluso realizaron una gira por varios países, incluyendo Turquía, Israel y Filipinas.

“En República Dominicana tuve que salir del estadio por un techo. En Chile, a mi manager se le ocurrió disfrazar a un tipo para que saliera en mi lugar. Todo parecía surrelista”, admitió Mata en conversación con 20minutos.

Carlos Mata y su retiro

Al éxito en la actuación le siguieron ocho discos y todo parecía ir muy bien en su carrera. Sin embargo, su matrimonio con Marlene Maseda entraba en crisis y no estaba dispuesto a perderla.

“Ella me pidió que lo dejara todo por amor... Y si hoy considero que fue absolutamente egoísta. Pero entonces yo subía a los aviones escondido en las lágrimas porque sabía que durante un mes y medio podría no ver a mi hijo. Entonces nos fuimos a Nueva York a no hacer nada... Y la gente se preguntaba ‘¿dónde está?, ¿lo secuestraron?’. Pero era necesario que yo desapareciera. Aun así, mi hijo mayor, que hoy tiene 31, me dijo ‘sé que yo te suplicaba que no te fueras... Pero una cosa es dar la vida para salvar a quien amas y otra es regalar tu vida”, comentó.

Pasaron casi 10 años para que el venezolano volviera a la televisión, aunque con ciertas complicaciones para reinsertarse, pues nada era como antes. Además, la música fue otra de sus pasiones que más le costó retomar, lo cual lograría recién en 2014.

Actualmente, Carlos Mata, ya con 69 años, se presenta como un artista multifacético que ha sabido rehacer su vida tras la separación con Marlene y su nuevo compromiso con Maigualida Torres.