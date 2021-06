Uno de los papeles más importantes del actor colombiano Carlos Torres es el de Charly Cruz en “La reina del flow”, pero también participó en producciones como “Niñas mal”, “Pobres Rico”, “Salas de urgencias”, “Francisco el matemático” y “Amar y vivir”.

El intérprete colombiano de 32 años nació en Barranquilla el 20 de septiembre de 1968. Sus padres son arquitectos y tras graduarse del colegio se mudó a Bogotá. Pero si quieres saber más datos curiosos sobre Carlos Torres continúa leyendo.

1. EL INICIO DE SU CARRERA ACTORAL

Desde muy pequeño le ha gustado la actuación. Inicialmente participó como modelo en diferentes campañas, y a los 17 años fue parte de la telenovela colombiana “Padres e Hijos”, narraba la vida cotidiana de los Franco, una familia bogotana de clase media enmarcada en una problemática social.

2. SU PRIMER PROTAGÓNICO

Su primer papel protagónico fue en “Amor, mentiras y vídeo”, telenovela de 2009 producida por Fox Telecolombia para el Canal RCN que contaba con un elenco conformado por actores como Lorna Paz, Orlando Valenzuela, Juan Carlos Vargas y Francisco Javier Restrepo.

3. SU DEBUT EN LA PANTALLA GRANDE

El primer debut en el cine de Carlos Torres fue en 2013 con la película “Crimen con Vista al Mar”, escrita por el guionista Nicolás Saad y dirigida por Gerardo Herrero. De acuerdo a la sinopsis, “tras salir de la cárcel, Roman llega a un hotel de la costa para cobrar una vieja deuda. Pero su ex cómplice, el dueño del hotel, le da menos de lo que espera, y Román decide instalarse allí con la intención de presionarlo. Todo va mal. Convirtiendo el tranquilo ambiente de vacaciones en una pesadilla”.

4. “SALA DE URGENCIAS”

En 2015, fue parte “Sala de urgencias”, de la serie colombiana protagonizada por Rafael Novoa, Paola Rey, Carlos Torres, Emmanuel Esparza, Marcelo Dos Santos y Adrian Makala, Diana Hoyos, y que cuenta la historia de lo que los médicos viven en una sala de urgencias e involucra sus situaciones, tanto laborales, personales o sentimentales.

5. TIENE UNA RELACIÓN AMOROSA CON JOANNA CASTRO

Actualmente, Carlos Torres mantiene una relación amorosa con una joven empresaria de nombre Joanna Castro, pero mantiene los detalles al margen de las redes sociales y los medios de comunicación.

6. SOBRE SU PERSONAJE EN “LA REINA DEL FLOW”

“Cuando leí el personaje de ‘Charly Flow’ sabía que estaba ante un proyecto con el potencial de ser un gran éxito en Colombia. Además de la historia, estaba en torno al tema de la música urbana, que es muy popular, y asentada en Medellín”, recordó Torres en una entrevista con Efe.

El actor reveló detalles de su personaje en la serie colombiana e invitó a todos a no perderse ninguno de los capítulos. (Foto: Caracol TV)

7. ANÉCDOTA INCÓMODA EN EL CASTING PARA LA “LA REINA DEL FLOW”

El actor colombiano utilizó su cuenta de Instagram para contarle a todos sus fans sobre una anécdota que vivió mientras pasaba el casting de “La reina del flow”. Todo iba bien hasta que el director le pidió que improvise un pequeño rap o al menos un par de versos. Carlos, sin más opción, hizo el intentó. “Yo no podía creerlo, ya estaba ahí así que literal, hice el OSO y empecé a cantar algunas frases sin sentido”, contó el actor.

El actor que da vida a Charlie Flow está en el mundo de la actuación hace una década. (Foto: Carlos Torres / Instagram)

8. LA INSPIRACIÓN DE CARLOS TORRES PARA SER CHARLY FLOW

Carlos Torres tuvo que sumergirse en el mundo de reggaeton para crear el personaje de ‘Charly Flow’ y lograr cautivar a los televidentes, así que el actor pensó inmediatamente en sus compatriotas Maluma y J Balvin.

“El reguetón me gusta, lo bailo y me sé mucha canciones, pero la verdad es que no era tan cercano con el género, por eso me tocó trabajar mucho en este personaje, que lo trabajé con base a lo que significan, como ídolos, Maluma y J Balvin”, le contó Carlos Torres a DiabloG en 2018.

Carlos Torres reveló que se inspiró en Maluma para su personaje (Foto: RCN)

9. EL MOMENTO MÁS BOCHORNSO DE CARLOS TORRES

En una ocasión, al llegar al set de una producción en la que estaba trabajando, se dirigió al espacio de maquillaje donde estaba el elenco, pero estaba demasiado lleno. Al ver esto, el actor únicamente saludó de forma general a los que se encontraban ahí. Tras dirigirse a saludar al director y esperar su turno para maquillaje, aquella artista salió detrás de él y comenzó a reprocharle por no saludarla.

De acuerdo con las declaraciones de Carlos Torres, la colega lo trató mal porque consideró que él se creía más que ella y tenía “los humos muy altos”. Ante esta incómoda situación, el director decidió hacer un comentario genérico y romper el hielo que se dio por un malentendido.

El actor, actualmente, tiene 32 años. (Foto: Carlos Torres / Instagram)

10. SU ÚLTIMO PROYECTO

En 2021 participó en la serie mexicana de Amazon Prime Video “De brutas, nada”, donde también comparte roles con la protagonista de “La reina del flow”, Carlina Ramírez. De acuerdo a la sinopsis, “luego de la traición de su prometido, Cristina busca un roommate y encuentra a Alejandro, a quien acepta porque cree que es gay. Cuando Alejandro decide confesar, ambos están completamente enamorados.