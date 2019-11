La edición número 18 de “Gran Hermano”, emitida en 2017, fue una de las más polémicas luego que saliera a la luz una denuncia de presunta violación contra una de las participantes por parte de otro de sus compañeros del reality, quien en ese momento era su pareja.

Dos años después de ocurrido el caso, Carlota Prado rompió su silencio y habló de lo que pasó la madrugada del 4 de noviembre tras una de las fiestas celebradas en la casa donde convivía con el resto de los jóvenes. En diálogo con el diario El Confidencial aseveró que fue violada por José María López y reprochó la actitud de la producción por no detener el hecho.

“Tengo lagunas mentales de aquella noche (…) Se ve un forcejeo porque evidentemente no me gusta que me metan mano. Lo que está pasando en ese momento ya es suficiente como para tomar cartas en el asunto, algo que ‘Gran Hermano’ no hizo (…). No llego a explicarme cómo el programa lo permitió (…). Cada habitación de la casa tenía trampillas por las que el equipo del programa podía entrar de urgencia. (...) Hasta donde yo sé, lo que hizo el programa se llama omisión de socorro”, dijo.

Carlota Prado y José María López se enamoraron rápidamente tras comenzar el reality español. (Foto: Instagram Gran Hermano)

Asimismo, reprochó al reality porque en ningún momento le dijeron que le iban a enseñar las imágenes donde ve que la están violentando. “[Los de producción] me dijeron que me tranquilizara y que tenía que ver unas imágenes. Me pusieron el video con lo que sucedió esa noche, sin avisarme de lo que estaba a punto de ver. No sé cuál es el procedimiento en estos casos, pero tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras”.

Debido a esta denuncia de violación, grandes compañías de publicidad se han retirado de “Gran Hermano” con el propósito de no verse afectadas por la polémica. Empresas como Nestlé, Nissan y BBVA usaron su cuenta de Twitter para comunicar su decisión.

Para conocer más de este caso que ha puesto sobre la cuerda floja al reality español, te damos a conocer todos los detalles que debes conocer.

Carlota Prado acusó a su entonces pareja José María López de abusar de ella cuando estaba inconsciente. (Foto: Telecinco)

“GRAN HERMANO” EDICIÓN 18

“Gran Hermano Revolution”, edición número 18 que se emite en España, inició su emisión el 19 de setiembre de 2017 a través de Telecinco. Aquella oportunidad fue la última vez que el reality ofreció un programa con concursantes anónimos debido a la baja sintonía que había alcanzado en toda su historia, motivo por el cual mucha gente no se enteró del escándalo que se produjo días posteriores.

Ya habían pasado algunos días del debut, exactamente nueve, cuando la convivencia entre los jóvenes que participaban empezó a ser más cercana, pues debido a que estaban encerrados en una casa y aislados de todo, solamente se tenían el uno al otro. Y así fue. José María López y Carlota Prado mostraron tener algo más que una simple amistad. En la gala en directo se mostró unas imágenes del primer encuentro íntimo que ambos tuvieron, todo ocurrió bajo las sábanas de una cama.

En el confesionario, la muchacha dijo que todo empezó a fluir de manera rápida con su compañero y no sabía si él la estaba tomando en serio o era para el show. Días después, ambos, a pedido de los dos, disfrutaron de una hora sin cámaras por lo que hicieron todo lo que quisieran sin ser grabados. Esto ocurrió el 24 de octubre de 2017.

A los 10 días, el 3 de noviembre, la producción organizó una fiesta en la que el alcohol no podía faltar, algo que hizo que las actitudes de algunos participantes se descontrolaran. Pasadas algunas horas, ya en la madrugada del 4 de noviembre, este ya había tomado posesión del cuerpo de algunos, que quedaron inconscientes.

José María López y Carlota Prado derrochando amor en el programa. (Foto: Instagram Gran Hermano)

Durante la emisión del programa el 4 de noviembre, al día siguiente de la reunión, la dirección de “Gran Hermano” decide expulsar a José María y retirar a Carlota. Para ello, el 5 de noviembre emiten un comunicado indicando que el joven cometió una “conducta intolerable” y que la muchacha debía abandonar momentáneamente la casa.

El 6 de noviembre de 2017, El Confidencial da a conocer la denuncia que interpuso el programa contra López por un posible abuso sexual ante la Guardia Civil de Colmenar Viejo, Madrid. Debido a la difusión del caso, Mediaset España aclara brevemente los hechos y dijo que permanecía al tanto de las investigaciones “respetando la intimidad de las personas afectadas”. El 7 de diciembre, El Confidencial cuenta que la joven finalmente decidió denunciar a su violador.

Después de casi un año y ocho meses del caso, la joven rompió su silencio a través de su cuenta de Instagram. “Denuncié, por supuesto que denuncié. Han pasado casi dos años y todavía no hay fecha para el juicio; mientras, yo sigo sin poder rehacer mi vida”.

A inicios de setiembre Carlota Prado da una entrevista y cuenta lo que vivió tras ver las imágenes. Asimismo, asegura que en el momento que su expareja la ultraja estaba muy mal por el alcohol. “El video de lo que sucedió dura casi 10 minutos y se ve perfectamente que [José María] se aprovecha de mí en la habitación y que yo estoy inconsciente”.

'Gran Hermano' mostró a Carlota Prado las imágenes del presunto abuso sexual sin previo aviso y sin ayuda psicológica. Las cámaras siguieron grabando como si fuese un programa más. El Confidencial ha tenido acceso al vídeo de ese momento https://t.co/rfgXq9SaI3 pic.twitter.com/v2IDxuPnGI — El Confidencial (@elconfidencial) 19 de noviembre de 2019

LA PALABRA DE JOSÉ MARÍA LÓPEZ

Luego que se dijera de todo en torno a su participación en una presunta violación sexual contra la que fuera su pareja en “Gran Hermano”, José María López habló sobre lo ocurrido ante el juzgado.

La Sexta tuvo acceso a sus declaraciones ante las autoridades y asegura que jamás abusó de la muchacha, de quien señaló que estaba en perfectas condiciones. “Nos restregamos, ella conmigo y yo con ella (…). Cuando ella deja de restregarse conmigo, yo paro, miro para ver cómo está y veo que está mal. Al poco tiempo se sale de la cama, vomita y le digo al ‘super’ que no puede ir ni de coña”.

¿EL INICIO DEL FIN PARA “GRAN HERMANO”?

Debido a las marcas que retiraron su publicidad en el reality show, la última gala arrancó sin patrocinador y con el emplazamiento publicitario en pantalla vacío. Las secuencias del programa se iniciaron sin el auspicio de las marcas que solían estar.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Telecinco se encuentra ante una situación complicada, pues hace ocho años “La Noria” también se quedó sin anunciantes luego que pagara 10.000 euros por una entrevista a la madre de El Cuco, uno de los acusados por el crimen de Marta del Castillo. El programa fue cancelado seis meses después.

Carlota Prado espera casi dos años que la justicia resuelva su caso. (Foto: Instagram Gran Hermano)

SE DISCULPAN Y ATACAN A SU COMPETIDOR

La productora del programa, Zeppelin TV, se disculpó por todo lo acontecido y lamentó que le haya comunicado los hechos a Carlota de manera incorrecta, por lo que evalúa fortificar “la privacidad del confesionario en situaciones excepcionales, instaurar la política de cero alcohol y reforzar la atención a los concursantes durante y una vez que hayan abandonado la casa”.

Por su parte, Mediaset en lugar de hacer un mea culpa lo único que ha hecho es responsabilizar del escándalo a Atresmedia, a la que acusa de una “campaña denigratoria” en su contra.

TE PUEDE INTERESAR