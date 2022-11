Denominado como el pionero de la música disco en Italia junto a su hermano con temas como “One For You, One For Me”, “Vamos a la playa” y demás, Carmelo La Bionda dejó una huella imborrable en miles de personas que hasta hoy disfrutan sus canciones y que no lo olvidarán, pese a que se confirmó su fallecimiento el pasado 5 de noviembre a los 73 años de edad.

Su partida enlutece a su país y a otros donde consiguió un gran éxito con su arte, como en España y varias zonas de América Latina, donde ha quedado una preocupación al respecto debido a que se ha querido conocer mayor información de la partida del cantante que formó parte del dúo Rigueira.

Carmelo La Bionda y su hermano fueron claves en la música disco italiana, pues fueron los pioneros de todo ese movimiento.

LA DESPEDIDA DE CARMELO LA BIONDA

Se conoció que el músico conocido por el nombre artístico de D. D. Sound, falleció hace unos días en su casa de San Donato, en Milán, a donde llegaron sus familiares más cercanos para darle la despedida.

Del mimo modo, el funeral se realizó el martes 8 de noviembre en la parroquia de San Pietro, en San Donato Milanese, lugar en el que fueron vistos sus seres queridos y varios compañeros de profesión que lo acompañaron durante una vida y quienes, evidentemente, se encuentran muy tristes.

En redes sociales también se dio a conocer la lamentable noticia y, como era de esperarse, sus fans de todo el mundo y amigos expresaron su pesar y enviaron sus condolencias a los familiares a través de sus comentarios.

¿DE QUÉ MURIÓ CARMELO LA BIONDA?

La información sobre la causa de su muerte no se ha conocido a detalle, pues la mayoría de medios de comunicación señalan a que se debió a una enfermedad terminal, con la que estuvo batallando por más de un año.

Eso ha llamado mucho la atención y la opinión pública ha querido saber exactamente a qué se refieren con ello, por lo que ahora daremos a conocer un dato más que salió desde Italia.

El portal Zozoom ha dado un detalle adicional al asegurar que se trataba de un tumor, por ende, cáncer. Lo que no se ha dado a conocer es en qué parte de organismo se situó ese terrible mal.