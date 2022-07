En la telenovela “Mujer de nadie”, Carmen Aub, quien forma parte del elenco, ha tenido la oportunidad reencontrarse con un viejo conocido, Plutarco Haza. Ambos actores coincidieron en “El señor de los cielos”, pero recién en la producción de TelevisaUnivision formaron una gran amistad.

A diferencia de los trabajos que habían realizado para aquella producción de Telemundo, en esta telenovela los dos actores comparten una gran cantidad de escenas, ya que ambos son esposos en la ficción, lo cual también ha ayudado para que se estreche un vínculo de amigos y compañeros.

Es más, la propia actriz de 32 años de edad no ha tenido problema alguno en reconocer que considera a Plutarco Haza como un ángel e la guarda en esta nueva etapa de su carrera en la actuación.

Carmen Aub en el papel de Rutila Casillas en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ CARMEN AUB CREE QUE PLUTARCO HAZA ES SU ÁNGEL DE LA GUARDA?

Luego de varias temporadas trabajando en Telemundo, precisamente en “El señor de los cielos”, Carmen Aub llegó a TelevisaUnivision dispuesta a afrontar todo lo que ese cambio conlleva.

Para suerte de ella, esa adaptación de entrar a un nuevo canal ha sido más llevadero gracias a Plutarco Haza, así que lo ha considerado como un gran soporte emocional y un ángel de la guarda.

“Yo ya había trabajado con él en El señor de los cielos pero habían sido muy pocas nuestras escenas y con este personaje grabo muchísimo con él y me lo he gozado. Ha sido como muy ángel de la guarda. Es una persona que me gusta su opinión, entonces como que me ha ayudado a no sentirme tan sola en este camino del cambio de televisoras”, comentó para People en Español.

Plutarco Haza interpretó a 'El ingeniero' en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE LOS PERSONAJES DE CARMEN AUB Y PLUTARCO HAZA?

Pese a que sus papeles son esposos en la ficción, no llevan una de las mejores relaciones, así que los dos actores se encargan de manejar la situación para que las escenas salgan de la mejor forma posible, según el requerimiento de la producción.

“La relación de nuestros personajes es un poco medio enfermiza y creo que los dos nos damos la oportunidad de explorar, de buscar, de decir ‘oye por dónde lo llevamos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro’. Y cuando tienes compañeros que están abiertos a explorar siempre hace que el trabajo sea mucho divertido”, comentó Aub.