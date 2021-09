La actriz mexicana, Carmen Aub, famosa por su personaje de Rutila Casillas en “El señor de los cielos” ha revelado detalles pocos conocidos de su vida privada. En una reciente entrevista a ‘Gente’, la intérprete habla sobre lo que significa para ella ser madre, el machismo en el medio donde trabaja, la intervención que tuvo por una mastectomía y sobre su nuevo desafío frente a cámaras como conductora de televisión.

La estrella de televisión comenzó su carrera profesional en la ficción adolescente de MTV, “Niñas del Mal” (2010-2013). Aquí compartió roles con Isabel Burr y Carlos Torres. Además de su incursión en la exitosa serie de Telemundo, también ha trabajado en otras producciones mexicanas como “El Chema” o “Pasión Prohibida”.

Aub, quien es hija del famoso periodista Max Aub, deberá sacar adelante un nuevo desafío, pues el próximo 28 de septiembre debutará en “Con Carmen”, programa que se emitirá bajo la señal de E! Entertainment. En este espacio se tratarán temas como el empoderamiento femenino y testimonios sobre cómo ha cambiado su vida en el sentido de superar diversos estereotipos.

¿QUÉ PIENSA CARMEN AUB SOBRE CONVERTIRSE EN MADRE?

Pese a lo que muchos puedan creer, Carmen Aub no le cierra las puertas a convertirse en madre. Aunque claro, para ello antes deberá conocer a la persona adecuada y por ahora solo se encarga de su perrito.

“Sí quiero ser madre. Por ahora soy madre de mi perrito (Risas) pero si llega su momento y llega la persona correcta, me encantaría. Yo creo que los procesos son muy personales para las personas que deciden ser madres. Las que deciden no serlo, las que quieren adoptar, las que piensan en congelar sus óvulos... todo es válido mientras sea decisión propia”, manifestó la artista.

“Yo en lo personal no quiero congelar mis óvulos porque si soy mamá no me gustaría serlo muy grande. No tiene nada de malo, tengo amigas que fueron madres a los 40 años y están felices. Si llego a ser mamá tiene que ser en un futuro próximo, no, tampoco tan próximo. Pero la verdad me gusta este rollo de que las mujeres tenemos el control de decidir sobre nuestro cuerpo y lo que queremos”, agregó a ‘Gente’.

¿CÓMO ES CARMEN AUB EN EL AMOR?

Carmen Aub prefiere no dar un perfil de hombre con el que le gustaría compartir su vida. Ella va más por tener en claro que cosas no piensa negociar en una relación y, por supuesto sin que le impongan cosas, pues siempre trata de amar alguien incondicionalmente.

“Me describo como una buena novia, detallista, de las que les gusta estar ahí para las personas. Si me preguntas qué se necesita, la verdad es que antes, ya sabes, decía ‘que me quiera y que tenga buen sentido del humor’ y ahora creo que más que hacer la lista de lo que buscas, hay que conocer lo que no vas a soportar. Siempre sabemos que hay cosas que no nos van a gustar y en las que va a haber que trabajar. Creo más importante estar atenta a lo que no voy a soportar y a lo que no se va a poder negociar nunca. Para poner el ojo en los redflags y no perder tu tiempo”, expresó la actriz de “El señor de los cielos”.

¿QUÉ RECUERDA CARMEN AUB DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”?

La actriz señala que su personaje de Rutila Casillas en “El señor de los cielos” le abrió muchas puertas y fue el que le permitió hacerse conocida internacionalmente. Asimismo, le ayudó a crecer como actriz y como persona, ya que estuvo rodeada de grandes actores, de quienes aprendió bastante.

“También me ayudó a que el público me viera crecer, algo que fue muy importante para mí. Porque cuando uno empieza haciendo personajes de chavitas, como hice en Niñas mal, en MTV, dices, ‘¿cómo haces para pasar a mostrarte como mujer y que te tomen en serio?’. Me dio la oportunidad de ser la niña dulce o tierna que era pero que también tenía su carácter. Pude demostrar también que soy ruda y que también tengo todo este otro lado. Rutila me regaló muchas cosas y para mí cerrar ese ciclo después de siete años fue enorme y me costó bastante trabajo. Pero estoy muy emocionada con lo que se viene ahora”, remarca la mexicana en ‘Gente’.