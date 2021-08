Carmen Aub es una de las actrices mexicanas más reconocidas de la televisión. A lo largo de su carrera ha demostrado su talento en exitosos proyectos como “El señor de los cielos”, “El Chema”, “Niñas mal”, entre otros trabajos, que le han dado un gran reconocimiento y le han permitido ganarse el cariño del público.

La actriz mexicana no solo cautiva a sus fans en la pantalla chica, también comparte mucho contenido de su vida privada en las redes sociales. La recordada Rutila Casillas suele ser muy sincera con sus seguidores y, en varias ocasiones, ha expuesto detalles muy íntimos que han dejado sorprendidos a más de uno.

Carmen Aub, quien será conductora de un programa para E! Latinoamérica llamado “Con Carmen”, ha confesado que cuando era una adolescente tenía la autoestima muy baja y que a medida que fue creciendo aprendió a quererse y aceptarse. Ella reflexionó sobre estos temas en una entrevista donde dejó ver su lado más sensible y aquí te contamos los detalles.

CARMEN AUB, LA ACTRIZ QUE SUFRÍA DE BAJA AUTOESTIMA CUANDO ERA ADOLESCENTE Y QUE APRENDIÓ A QUERERSE

Durante una entrevista para la revista argentina “Gente”, Carmen Aub habló sobre la autoestima y la aceptación. La actriz mexicana señaló que las mujeres son sometidas a la presión de alcanzar estándares de belleza hegemónicos, los mismos que son impuestos por la televisión o la industria de la moda.

La actriz de “El señor de los cielos” señaló que las niñas crecen viendo a protagonistas de programas de televisión o modelos de revistas que son perfectos e inalcanzables. Para Carmen, esto genera un impacto en las pequeñas que sometidas a la presión de alcanzar cierto tipo de belleza.

“Yo creo que esa presión se nos impone a las mujeres desde que agarrábamos una revista o veíamos programas de televisión. Veíamos protagonistas perfectos y divinos y no eran reales, eran inalcanzables”, señaló a la revista “Gente”.

“Si bien yo hice una cosita a los 9, no empecé hasta los 20. Así que no es que fue el medio artístico que me programó. Fue algo aún más triste, el ser una niña cotidiana influída por las revistas. Y yo creo que uno se vuelve muy autoexigente, dependiendo de la crianza que tengas”, explicó la reconocida actriz.

En esa misma línea, Carmen Aub reveló que cuando era una adolescente tenía baja autoestima y era muy insegura. Incluso, confesó que ella era mu critica con su aspecto físico y que se sentía gorda.

“Fue un proceso de toda la vida. Yo era una niña súper insegura, me lo pasaba diciéndole a mis padres ‘ay, estoy gorda’, y mis papás me decían que estaba hermosa”, sostuvo.

Además, la actriz mexicana reconoció que se trataba de un problema interno porque tenía muy poco amor propio. Con el paso del tiempo y mientras fue creciendo, Carmen Aub aprendió a amarse y aceptarse.

“Pero es algo interno lo que pasa y aunque nos lo digan no nos lo creemos. Y a veces, aunque digas ante el espejo que te querés, hasta que no lo sientas de verdad no lo vas a poder cambiar y no lo vas a poder transmitir. Y eso viene con ayuda”, afirmó.

Carmen Aub señaló que esta bien ir a un terapeuta porque existen casos de niñas que sufren algún trastorno alimenticio como la anorexia y la bulimia. Además, afirmó que hay que normalizar el hecho de pedir ayuda para tratar estos temas.

“Está bien pedir ayuda terapéutica, sobre todo niñas que sufren algún trastorno alimenticio y son anoréxicas o bulímicas, o personas que dicen ‘necesito ir a terapia porque, por alguna razón, no me gusto y no me quiero’. Y al final eso va a modificar tu vida entera”, finalizó.