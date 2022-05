La conductora del talk show “Secretos al desnudo”, de Televisa, contó cómo es ser pareja de un actor de telenovelas. Carmen Muñoz lleva 17 años de relación con el estelar de melodramas mexicanas, Juan Esparza, y en ese tiempo ha experimentado la sensación que tiene un televidente al interiorizarse con la caracterización de un personaje.

Y es que a veces las tramas o escenas de las novelas son muy intensas y el televidente pierde perspectiva de que al final de cuentas se trata de una ficción. Eso le pasó a la comunicadora natural de Alajuelita, Costa Rica, con una escena que grabó el villano de “Corazón indomable” y “Lo imperdonable”.

En una entrevista en Faisy Nights, Carmen Muñoz confesó que al principio de comenzar su noviazgo con Juan Esparza fue testigo de una escena íntima, con la que terminó llorando y por la que tuvo que ser tranquilizada por su ahora esposo.

La pareja de celebridades está junta desde el 2004 (Foto: Carmen Muñoz / Instagram)

¿CUÁL FUE LA ESCENA DE JUAN ESPARZA QUE HIZO LLORAR A CARMEN MUÑOZ?

Carmen Muñoz fue consultada en el citado programa por si se ponía celosa con las escenas de amor e íntimas que grababa su esposa, el histrión Juan Esparza. La ‘tica’ señaló que no tenía mayores inconvenientes con eso pero sí hubo una ocasión -al poco tiempo de haber iniciado su relación- en la que una escena íntima y sensible tocó sus fibras.

“Ya vivíamos juntos y él estaba haciendo una novela, y de repente hay una escena de violación y yo la quería ver porque él me había platicado: ‘fíjate que hice una escena con Lorena Enríquez -una queridísima amiga de nosotros-”, comenzó relatando.

“Yo bien segura, y empiezo a ver la escena, algo paso en mí que me sentí mal, y yo así (llorando), entonces él voltea, la estaba viendo conmigo, y me dice: ‘¿por qué estás llorando si tu querías verla?’ ‘Es que sentí horrible’, le dije”, explicó Carmen Muñoz.

Esparza tuvo que recalcarle que se trataba de una representación nada más. “Me decía: ‘Oye, pero tú sabes que es actuación, claro que nunca va a pasar’. Fue un shock, pero después me dijo: ‘Si tú me pediste verlo pues hay que entenderlo’”, añadió.

La periodista y conductora empezó hace poco una nueva etapa en Televisa (Foto: Carmen Muñoz / Instagram)

CARMEN MUÑOZ AYUDA A SU ESPOSO JUAN ESPARZA A ELEGIR SUS PAPELES EN LAS NOVELAS

Seguidamente, la periodista indicó que con el tiempo aprendió a asimilar que los roles que tenía su marido en las novelas, por más duros o chocantes que fuesen, no pasaban de ser un personaje de ficción. Incluso ahora hasta lo ayuda con sus papeles.

“Si voy a ver su trabajo, lo voy a ver fríamente y como es, como un actor, no como mi pareja (...) Eso fue al principio, yo nunca había andado con un actor, entonces fue ‘¿cómo es esta onda?’. Ya después de casi 18 años, pues qué te digo, ya me da libretos y me dice: ‘Oye, mi amor, ayúdame a escoger, ¿cuál te late más?’”, sentenció Carmen Muñoz.