Conducida por Carlos Sobera, Toñi Moreno y Sandra Barneda, la segunda temporada de “Secret Story” cuenta con 15 participantes, ya que son hermanas concursan juntas. Durante la primera gala cada uno de los miembros de la famosa casa de Guadalix de la Sierra fue sometido a distintas pruebas, por ejemplo, Carmen se enfrentó a sus peores fobias.

Ella, al igual que Carlos, debía superar sus fobias a los insectos y las salamandras con la intención de encontrar la llave que le abriría las puertas de la casa. Sus ganas de entrar en el reality superaron sus miedos y consiguieron su objetivo. Entonces, ¿quién es Carmen Nadales?

¿QUIÉN ES CARMEN NADALES?

De acuerdo a la información de Telecinco, Carmen es estudiante de matemáticas, tiene 25 años y le apasiona contar su vida a través de las redes sociales, una afición que ocupa su tiempo sobre todo tras el confinamiento.

A pesar de sus esfuerzos por unirse a la segunda temporada de “Secret Story”, Carmen ha sido la elegida por la audiencia como la primera nominada de la edición. “Voy a convertirme en la primera expulsada, si la gente ya me ha votado para que esté nominada es porque no me quieren aquí”, señaló la joven.

Carmen Nadales ya tuvo su primer enfrentamiento en el reality español. Cuando Álvaro empezó a tomar algunas perchas de sus compañeros, Carmen lo encaró y le dijo: “¿Cómo tienes la cara de venir a por perchas? Pregunta primero”.

Poco después, la andaluza agarraba las perchas que había cogido Álvaro y se las guardaba diciendo, “gracias, es que estoy sin perchas, gracias”, decía. En respuesta, Álvaro indicó: “Ahí se ve la maldad. La cara la tenéis vosotros, que tenéis un armario y yo tengo el pu** suelo, que ya me estáis tocando la pol**”.

FOTOS DE CARMEN NADALES

Carmen es una de las participantes de la temporada 2 de "Secret Story" (Foto: Mediaset)

Carmen Nadales en el Puente Romano De Mérida (Foto: Carmen Nadales/ Instagram)