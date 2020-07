Carmen Villalobos, la recordada actriz de “Sin senos sí hay paraíso”, sorprendió a sus más de 15 millones de seguidores de Instagram publicando un video donde desborda sensualidad.

En el clip, la colombiana aparece con un traje de baño de dos piezas caminando a la orilla de la playa, mientras mira coqueta y sonríe a la cámara.

Su publicación fue acompañada con un mensaje en el que le pidió a sus seguidores no bajar los ánimos pese a la difícil situación que se vive a nivel mundial a causa del coronavirus (COVID-19).

“Bienvenido julio, el mejor mes. Así́ estemos viviendo estos momentos recuerda todo lo que has enfrentado, todas la batallas que has ganado y todos los temores que has superado”, se lee en la publicación.

Villalobos dejó en claro que el video que compartió recientemente corresponde a su visita que realizó a la histórica ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el año pasado. “Esto fue hace 1 año más o menos en Cartagena. ¿Dónde estaban ustedes hace 1 año, los leo?”, añadió.

El post de Carmen Villalobos cuenta con casi dos millones de “me gusta”. En los comentarios sus fanáticos no han dejado de halagarla por su envidiable figura.

“Divina Carmen querida. Te mando un beso”, “qué bonito video, siempre transmitiendo buena vibra”, “sin miedo. A darle con todo”, “qué belleza”, “qué hermosa eres”, “eres increíble y sé que vamos a salir adelante con el favor de Dios”, son algunos mensajes de sus fans.

