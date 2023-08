Si bien el aspecto físico es uno de los tabús más grandes en el mundo del espectáculo, para la personalidad colombiana Carmen Villalobos parece no ser así. Y es que, la mujer de 40 años dijo presente en redes sociales para enviarle un poderoso mensaje a sus seguidores con el fin de empoderar la idea del amor personal. La actriz llamó la atención de mucha gente por lo que mencionó.

Usando su Instagram fue que pudo dar a conocer su pensamiento en el ciberespacio, ya que, tras unas merecidas vacaciones en Europa con su pareja, Frederik Oldenburg, Carmen manifestó que había ganado algunos kilos de más, los cuales resaltó a pesar de su notable cambio físico.

De vuelta al ruedo

La figura pública explicó que después de estos días de diversión le tocaba volver al entrenamiento constante para no descuidar su trabajo, por lo que debía mantenerse en forma. Sin embargo, lejos de mostrar un pequeño disgusto por verse más “llenita”, Carmen resaltó que había gozado este tiempo libre para comer delicioso en todo el viaje al Viejo Continente.

“Las cosas más difíciles es retomar el ejercicio, llevo mucho tiempo sin entrenar, comiendo delicioso, subiendo esas libritas de más, qué felicidad. Ustedes saben lo que a mí me cuesta subir de peso. A mí me encanta verme rellenita, me fascina”, empezó diciendo en la historia que publicó en redes sociales.

Por otro lado, el mensaje que inspiró a más de una persona fue el relacionado al amor propio, puesto que, también manifestó que todos deben enfocarse en ser felices y no en querer ser perfectos para agradarle a los demás. “Hay que ser felices mi gente bonita, no perfectos. Recuérdenlo siempre”, finalizó diciendo la colombiana e intérprete de ‘Sin senos no hay paraíso.

