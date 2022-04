¿Cómo Carmen Villalobos mantiene su figura? La actriz de “Sin senos no hay paraíso” y “Café con aroma de mujer” se encuentra en uno de sus mejores etapas en lo profesional y personal. La celebridad colombiana, que tendrá este papel en “Hasta que la plata nos separe”, compartió con sus fanáticos su secreto para mantener su figura como suele lucirla en redes sociales.

Villalobos ha sido el centro de atención durante los últimos meses por su trabajo en la serie colombiana que ha triunfado en Netflix. De la mano de Laura Londoño y William Levy, la intérprete se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la industria.

En esa ocasión, le tocó hacer a la malvada Lucía Sanclemente en el remake de la exitosa producción televisiva. Además, se le vinculó con Levy, aunque esos rumores no avanzaron más por su sólida relación con Sebastián Caicedo.

De esta manera, la artista también se ha ganado un lugar en el mundo de las redes sociales. En Instagram, ya ha superado los 19 millones de seguidores, una cifra muy alta y que celebró en 2021. Ahora, la celebridad ha compartido su secreto para mantener una figura de infarto, la cual luce en sus cuentas oficiales.

Carmen Villalobos posando para sus seguidores en Instagram. (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿QUÉ SECRETO TIENE CARMEN VILLALOBOS PARA BAJAR DE PESO?

Carmen Villalobos contó que su secreto para tener una figura ideal para ella es tomar todas las mañanas, en ayunas, un vaso de agua tibia con limón, para que su metabolismo se encuentre en el mejor estado. Así lo contó la estrella de “Café con aroma de mujer” en sus redes sociales

Este consejo, por supuesto, viene acompañado de una rutina saludable: ejercicios, una dieta balanceada. También se aplica cremas hidratantes tras quitarse el maquillaje por las noches y usa bloqueador solar cuando le toca trabajar o pasear en los exteriores.

Las fotografías de Villalobos en las redes sociales suele genera miles de comentarios tanto de varones como de mujeres. La actriz colombiana ha mantenido su figura de manera notable y así lo comparte a menudo con su público que espera verla en más telenovelas.

Carmen Villalobos en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

LA RAZÓN POR LA QUE CARMEN VILLALOBOS ACEPTÓ “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”

Por otro lado, Carmen Villalobos señaló que después de haber estado, por primera vez, bajo la piel de una villana, sintió que este papel le sirvió para demostrar que está preparada para interpretar cualquier tipo de roles, tanto así que fue reconocida con un galardón; por ello, en lugar de continuar encasillándose en ese personaje, pidió que algo nuevo llegue a su vida. Y así fue.

“Después de ‘Café con aroma de mujer’, venía de hacer un antagónico, miré al cielo y [pensé]: ‘Diosito quiero otra cosa que no haya hecho hasta el momento’, y a mí me hacía falta hacer un protagónico con comedia y qué rico sería hacerlo y me llamaron sobre esta adaptación. Yo dije: ‘Este es el personaje perfecto’. Esta es otra faceta en la que nunca han visto a Carmen Villalobos. Sé que el público va a quedar encantado”, señaló en entrevista a People en español.

Contó que tras recibir la propuesta se sintió muy afortunada y agradeció a todos los que pensaron en ella para esta nueva producción cuyo guionista es Juan Carlos Pérez, quien adaptará la historia del drama original del fallecido Fernando Gaitán.

Carmen Villalobos como parte de la promoción (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ CARMEN VILLALOBOS NO LUCE SU ANILLO DE BODAS?

La actriz colombiana Carmen Villalobos se encargó de disipar las dudas sobre por qué no utiliza su anillo de bodas. La actriz de “Café con aroma de mujer” manifestó que teme perder el símbolo de su matrimonio con Sebastián Caicedo, descartando que haya una crisis en su familia.

La intérprete de “El final del paraíso” indicó que esto no debería sorprender a las personas que siguen su trabajo, porque saben que suele ser distraída con sus objetos personales.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo disfrutan de su luna de miel en Madrid. (Video: Instagram Carmen Villalobos)