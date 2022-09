La colombiana Carmen Villalobos, acostumbrada a mostrarse siempre con una sonrisa en el rostro en sus redes sociales, ha tenido un año 2022 para el olvido al confirmarse su separación de Sebastián Caicedo, pero el paso del tiempo le está ayudando y cada vez se le nota mucho mejor y con ganas de seguir triunfando en la televisión y en su carrera artística, en especial ahora que está frente a las cámaras de Telemundo.

La actriz de 39 años de edad está trabajando como conductora del reality show “Top Chef VIP, donde ha coincidido con algunas personas familiares como Gregorio Pernía, quien es uno de sus mejores amigos desde hace muchos años. Del mismo modo, ha conocido a otros trabajadores del canal que se han convertido en sus cómplices.

A lo largo de lo que va del programa —inició un 9 de agosto—, Villalobos se ha vuelto amiga de varios compañeros de producción, con los que incluso ya tiene la confianza necesaria para hacerse bromas, aunque algunas de ellas pueden ser pesadas, causándole cierta incomodidad a sus víctimas.

No obstante, todas estas personas, en vez de molestarse con ella, decidieron darle una cucharada de su propio chocolate y se unieron para una venganza que quedó evidenciada en las redes sociales.

Carmen Villalobos en el set de "Top Chef VIP" (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

LA BROMA QUE SUFRIÓ CARMEN VILLALOBOS

Luego de grabar una edición más del reality show de cocina de Telemundo, la conductora Carmen Villalobos procedió a dirigirse a su camerino, siendo acompañada por algunos integrantes del equipo de producción, quienes misteriosamente estaban grabando el recorrido, dándonos a entender que algo estaba por ocurrir.

Al abrir la puerta de su espacio personal, un compañero de la colombiana activó una explosión de papelitos que emitió un sonido muy fuerte, provocando que se asuste mucho, al punto de llevarse las manos al rostro, aunque luego todo terminaría entre risas.

Como se ve en las imágenes, había más personas dentro del camerino, quienes estaban aguardando la reacción de la actriz para soltar varias carcajadas, lo cual sucedió casi al instante.

LA REACCIÓN DE CARMEN VILLALOBOS

La actriz Carmen Villalobos es consciente de que no podía molestarse con sus compañeros porque ella hace lo mismo. Es más, ella fue la que publicó el video en sus redes sociales, dando a entender que se divirtió mucho con la broma, aunque en un inició reconoció que se asustó.

“Feliz inicio de semana, mi gente bonita. Para los que no saben yo vivo asustando a mis compañeros, por eso, ellos, muy creativos y lindos, decidieron unirse y regresármela. Tengo que aceptar que lo consiguieron, me asusté y me divertí mucho”, apuntó la celebridad colombiana.