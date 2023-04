Carmen Villalobos es una celebridad no solo por lo que hace frente a cámaras, sino fuera de ellas. Y es que la actriz colombiana es una espiece de influencer: suele compartir contenido de su día a día con sus millones de seguidores. Sin embargo, la ausencia de videos de ella bailando y en pocas prendas llamó la atención de sus fans, quienes empezaron a especular que tras esta decisión estaba su novio Frederik Oldenburg.

La estelar de “Hasta que la plata nos separe” anunció en julio de 2022 su separación de su colega y compatriota Sebastián Caicedo, con quien sostuvo una relación de 13 años y se casó en 2019. Tras ello, un período de soltería, la histrionisa oficializó a su nueva pareja: un presentador y exfutbolista.

Frederik, natural de Caracas, Venezuela y que es presentador del Exatlón edición Estados Unidos, se ganó el corazón de Carmen, quien no ha tenido reparos en mostrarse con su pareja bailando de forma sensual y con harto mimos.

Carmen y Frederik suelen demostrarse cariño a través de sus redes (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

LA POLÉMICA DE LOS BAILES DE CARMEN VILLALOBOS EN REDES SOCIALES

La teoría de que Villalobos dejó de compartir videos bailando en lencería fue respaldado por un medio aseguró que esto sería cierto, algo que no toleró la barranquillera, quien lamentó que sus palabras y acciones sean sacadas de contexto.

“Ya ven de lo que les estoy hablando, crean esta nota que está aquí: ‘que Carmen Villalobos deja de bailar en lencería porque tiene novio’ ¿en serio?”, indicó la actriz en una serie de stories en su cuenta de Instagram.

Según indicó la actriz, a Oldenburg “le encanta” que ella baile en redes sociales “con ropa, en ropa interior, sin ropa”, destacando la confianza que la pareja mantienen. “Cojan oficio, por favor”, comentó.

Del mismo modo, dejó en claro que no se está quejando de que se cree contenido sobre su vida, sino que sus acciones o palabras sean utilizadas para crear teorías que no son ciertas o sacadas de contexto.

“Mi gente, qué pasa, en qué momento de la historia anterior digo que no bailo en lencería porque tengo novio o porque no le gusta. O sea, por qué hacen este tipo de titulares de verdad todo el tiempo, yo no puedo hacer nada porque a todo le sacan una nota y lo distorsionan”, añadió la intérprete.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg se conocieron en el set del Exatlón Estados Unidos (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

EL BAILE DE CARMEN VILLALOBOS Y FREDERIK OLDENBURG CON EL QUE CALLA LAS CRÍTICAS Y RUMORES

El 9 de abril de 2023, la pareja decidió demostrar que todo lo dicho sobre ellos al respecto de los clips de baile es mentira y subieron un video a sus redes sociales mientras realizaban un sexy baile al ritmo del tema “Rush”, en su versión remix, de Dj Luli Torres.

El venezolano no pudo resistir y le dio un candente beso a la actriz. Ya sobre el final de la grabación, se separaron y sonrieron.

“¡El amor está en el aire! Convencí a Frederik Oldenburg de hacer este video bailando y me encantó”, escribió Villalobos en el video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Aunque al final él quiso huir”, añadió.

Inmediatamente, los internautas no tardaron en pronunciarse. “A veces se pierde tanto tiempo con alguien, que llega otra persona y hace lo que el otro en tanto tiempo no hizo; pero la gente es entrometida y chismosa criticando la vida de los demás. Me imagino que esa gente tiene una vida perfecta”; “¡¡¡Qué pareja tan bella!!!”; “Me encantan. Qué dure lo que tenga que durar; mientras sea sano y se sientan bien ambos, que bailen, canten, lloren; que sienta que está viva y viva para ser feliz el tiempo que tenga que durar. Los años no te aseguran la calidad de una relación a eso sumado qué cada relación es distinta”, fueron algunos de los comentarios en el post de la celeb.