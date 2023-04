Luego de más de una década de matrimonio con Sebastián Caicedo, la actriz y presentadora Carmen Villalobos inició un romance con el periodista Frederik Oldenburg, con quien comparte tiernos momentos en sus redes sociales, además de comentar las publicaciones de su nuevo novio.

Pese a que la relación cuenta con pocos meses, pues se hizo oficial en enero, la presentadora de Top Chef VIP y los premios Tu Música Urbano ya se ha visto obligada a salir a desmentir rumores, principalmente relacionados con una presunta molestia del venezolano.

De hecho, la celeb de Estados Unidos llegó a asegurar que a su novio “le encanta que baile con ropa, en ropa interior, sin ropa”, además de solicitar que no se inventen más cosas sobre su relación.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg confirmaron su relación a inicios de 2023 (Foto: Frederik Oldenburg / Instagram)

EL SENSUAL BAILE DE CARMEN VILLALOBOS Y FREDERIK OLDENBURG

Luego de la crítica por, supuestamente, no subir videos bailando, como lo hacía antes, debido a problemas con su pareja, la actriz colombiana decidió poner fin a los comentarios compartiendo un clip al lado de Frederik y moviéndose al ritmo de “Rush”, en su versión remix, de Dj Luli Torres.

Al final del baile, el venezolano se animó a darle un tierno beso a su novia, antes de separarse entre sonrisas cómplices.

“¡El amor está en el aire! Convencí a Frederik Oldenburg de hacer este video bailando y me encantó”, escribió Villalobos en el video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Aunque al final él quiso huir”, añadió.

“Nunca dejes de bailar, es tu esencia, es tu naturaleza mi vida, contagias con tu baile, con tu alegría y amo verte hacer lo que más te gusta. ¡Te amo! ¡Más como estos!”, respondió Oldenburg.

En dos días, el video acumula más de 808 mil reacciones y casi 10 mil comentarios de sus seguidores.

LA HISTORIA DETRÁS DEL BAILE DE CARMEN VILLALOBOS

Luego del gran éxito del baile de la colombiana y el venezolano, muchos seguidores se mostraron interesados en el curioso clip, por lo que el periodista reveló detalles durante una entrevista con “Hoy Día” de Telemundo.

La llegada del conductor causó sorpresa entre las presentadores, pues mientras Andrea Meza exclamaba “¡qué candente video!”, Chiki Bom Bom le dio el ingreso a Frederik al ritmo de “¡salte por favor!”.

Al ser cuestionado, el venezolano, que intentó “tapar” la pantalla en la que se veía su baile, indicó que todo ocurrió sin planearlo.

“Esto fue algo espontáneo. Estábamos los dos tranquilos pasando el dia, compartiendo, y ella me dijo ‘vamos a grabar algo’”, explicó.

Como se recuerda, Villalobos suele compartir contenido en sus redes sociales, como bailes o adelantos de sus proyectos.

“En verdad no lo estábamos grabando, se puso la música y esto sale espontáneo. (Al final) Me fui corriendo porque no quería que me vieran”, agregó.