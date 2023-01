Ya eran varios días sin saber nada de la actriz Carmen Villalobos en el mundo del internet, razón por la que miles de sus seguidores comenzaron a preocuparse por la colombiana. Sin embargo, la expareja de Sebastián Caicedo decidió regresar con todo y galán incluido a la red social de la camarita.

Durante varios días, la famosa presentadora Carmen Villalobos se hallaba ‘desaparecida’. Ni fotos, videos o historias en Instagram daban registro de los últimos movimientos de la bella actriz en esta última semana.

Sin embargo, la ex de Sebastián Caicedo reapareció ante sus millones de seguidores este domingo 29 de enero, alegando que se encontraba muy ocupada por temas personales y laborales de cara al 2023.

La actriz de 39 años rompió su relación con Sebastián Caicedo en agosto del 2022 (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

“Tuve una semana supermovida con muchísimas cosas a nivel personal, familiar, ahí un problemilla que no me sentí bien, entonces venir aquí a hablarles de problemas y de cosas no, a mí me gusta aparecer por aquí para contagiarlos de buena vibra, de buena energía”, indicó la estrella de Telemundo vía Instagram.

Además, reconoció que es bueno darse un escape de la vorágine de las redes sociales y el ojo de la prensa de espectáculos. “Y bueno también es chévere como desconectarse un poquito”.

La actriz colombiana estuvo unos días alejada del móvil y el ojo mediático de la prensa (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

Es así que, tras su regreso al internet, la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” compartió un mensaje de felicidad donde evidenció que iba a “pasar unos días chéveres”.

“Unos de trabajito, otros de descanso”, puntualizó la celebridad colombiana.

CARMEN VILLALOBOS Y SU NUEVA PAREJA

Pero no fue hasta la tarde del domingo que Villalobos se dejó ver junto a Frederik Oldenburg, su actual novio y conductor de “Exatlón” de Estados Unidos, en una situación romántica dentro de su auto.

Carmen Villalobos presumió a su nuevo novio a través de Instagram (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

Todo hace indicar que Oldenburg fue a recibir a Carmen al aeropuerto de Miami, y vaya que lo hizo a lo grande, pues también le regaló un ramo de rosas blancos y otros detalles.

La actriz publicó orgullosa el ramo blanco de flores de su novio (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

Parece que la histrionisa ya superó la página de Sebastián Caicedo y se muestra muy interesada en su nuevo galán. ¿Se avecinarán más fotografías juntos?

EL ROMANCE ENTRE CARMEN VILLALOBOS Y FREDERIK OLDENBURG

No obstante, no sería la primera vez que se evidencia una muestra de amor entre ambos. Hace semanas, Oldenburg habló sobre el compromiso que viene teniendo con Villalobos y las ganas mutuas de apoyarse en todo momento.

“A finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó sobre el final de la temporada [de Exatlón] y ha sido maravilloso. ¿Sabes cuando algo no te lo esperas? No sé, yo creo que todos hemos estado enamorados en algún momento y creo que a mí me llegó el momento después de muchísimos años, la verdad me ha cambiado muchísimo”, dijo el conductor.

Con fotografías o sin ellas, con ramos o chocolates. No hay duda de que Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg andan más felices que nunca. ¡Enhorabuena por todo!