Para nadie es un secreto que a Carmen Villalobos, además de actuar, le fascina bailar, por lo que no dudó en unirse al éxito de Shakira y Bizarrap, “Music Session #53″. Haciendo gala de sus movimientos, la histrionisa recreó la coreografía del tema, algo que para muchos fue una indirecta, bien directa, para su exesposo Sebastián Caicedo.

Pero ¿qué tan cierto es que la protagonista de “Hasta que la plata nos separe” haya dedicado parte de la tiradera a su expareja? No olvidemos que el actor habría retomado su vida sentimental y estaría saliendo con la empresaria colombiana Juliana Diez.

¿CARMEN VILLALOBOS LE DEDICÓ LA TIRADERA DE SHAKIRA A SEBASTIÁN CAICEDO?

La veintena de enero, Carmen Villalobos decidió empezar el año con un video en TikTok, red social donde no subía contenido desde el pasado 25 de noviembre de 2022. “Mi primer #tiktok del 2023. Unámonos a esta tendencia que esta súper cool #foryou #fyp #bizarrap #shakira #trend”, escribió junto al clip de 18 segundos el último 20 de enero.

Debido a que en el texto escribió “for you” (“para ti”, en español), la mayoría de sus seguidores están seguros de que estaba dirigida para Sebastián Caicedo.

“Esto no le gustó a Sebastián”, “Perdón que te sal-sebastián”, “Carmen, eres bella; su actitud me encanta pa’ delante”, “Sin mirar atrás, toda una colombiana guerrera”, “Tirarle piedras o indirectas tu ex sólo demuestra lo mucho que lo necesitas para ser feliz”, son algunos de los comentarios.

La actriz colombiana causó revuelo en TikTok por su pasos (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿CÓMO ES LA INDIRECTA QUE LE ENVÍA CARMEN VILLALOBOS A SEBASTIÁN CAICEDO?

En el clip que subió la actriz de “El final del paraíso”, la vemos usando un filtro de TikTok, que triplica su imagen, luego se pone a cantar la primera parte y luego a bailar.

“Esto es pa’ que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique/ Yo, contigo, ya no regreso, ni que me llores ni me suplique/ Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdona que te sal-pique”, es la estrofa que baila.

El clip ya se acerca a los siete millones de reproducciones y entre los comentarios resaltaron la forma cómo realiza la coreografía. “Son mis ideas o ella lo hace mejor que nadie”.

ENTONCES, ¿SÍ LANZÓ LA TIRADERA A SU EX COMO LO HIZO SHAKIRA?

A raíz de la coreografía de la tiradera que hizo Carmen Villalobos, es imposible no relacionarla con la autora del tema, Shakira, toda vez que con “Music Session #53″ se le fue con todo al padre de sus hijos y a su nueva pareja Clara Chía Marti; algo que también habría realizado la histrionisa colombiana.