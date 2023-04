Los últimos meses han sido de los más emotivos para Carmen Villalobos, que ha visto florecer su relación con Frederik Oldenburg, presumiendo su romance y momentos juntos en sus redes sociales y dejando atrás su separación con Sebastián Caicedo.

Como se recuerda, luego de anunciar su ruptura con el actor colombiano, con quien tuvo una relación de más de una década y llegaron a casarse hasta en cuatro oportunidades, la presentadora de los premios Tu Música Urbano y “Top Chef VIP” inició un romance con el periodista de Telemundo Deportes.

Si bien suelen compartir varios momentos con sus seguidores, la celeb de Estados Unidos ha evitado mostrarse bailando en redes sociales, algo que era común en las publicaciones de la protagonista de “El final del paraíso”, algo que muchos de sus seguidores ha sido tomado como una posible prohibición de su novio.

Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos iniciaron su romance en enero del 2023 (Foto: fredefutbol / Instagram)

CARMEN VILLALOBOS RESPONDE A SUS CRÍTICOS

De hecho, la teoría llegó más allá, pues un medio aseguró que esto sería cierto, algo que no toleró la reconocida actriz colombiana, quien lamentó que sus palabras y acciones sean sacadas de contexto.

“Ya ven de lo que les estoy hablando, crean esta nota que está aquí: ‘que Carmen Villalobos deja de bailar en lencería porque tiene novio’ ¿en serio?”, indicó la actriz en una serie de stories en su cuenta de Instagram.

La colombiana, que hizo referencia a Alejandra Maldonado de “Hasta que la plata nos separe”, cuestionó los titulares falsos, preguntando. “A todo le sacan una nota y lo distorsionan. Qué pereza leer este tipo de cosas”, se quejó.

Según indicó la actriz, a Oldenburg “le encanta” que ella baile en redes sociales “con ropa, en ropa interior, sin ropa”, destacando la confianza que la pareja mantienen. “Cojan oficio, por favor”, comentó.

Del mismo modo, dejó en claro que no se está quejando de que se cree contenido sobre su vida, sino que sus acciones o palabras sean utilizadas para crear teorías que no son ciertas o sacadas de contexto.

“Mi gente, qué pasa, en qué momento de la historia anterior digo que no bailo en lencería porque tengo novio o porque no le gusta. O sea, por qué hacen este tipo de titulares de verdad todo el tiempo, yo no puedo hacer nada porque a todo le sacan una nota y lo distorsionan”, añadió la actriz.

Por el momento, la pareja ha evitado las polémicas, mostrándose feliz y unida en sus apariciones en redes sociales, donde comparten sus mejores momentos, como la sorpresa del conductor o los bailes que realizan juntos.

¿CÓMO NACIÓ EL AMOR ENTRE CARMEN VILLALOBOS Y FREDERIK OLDENBURG?

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg empezaron a tener un romance al final de la reciente temporada de “Exatlón Estados Unidos”. La cercanía entre las celebridades llevó la relación de amistad por un camino más romántico, sin esperarlo. Así lo contó el presentador venezolano a Al rojo vivo.

“La verdad es que a finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó sobre el final de la temporada y ha sido maravilloso”, contó la personalidad de televisión al citado programa de Telemundo.

Para Oldenburg, diciembre de 2022 es un mes marcado con fuego en su vida y el “más recordado” porque el tiempo que pasó con Carmen Villalobos fue maravilloso: “ha sido un clic tremendo”.