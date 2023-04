Después de su ruptura con Sebastián Caicedo en julio de 2022, Carmen Villalobos ha logrado encontrar a alguien nuevo de quien se siente muy enamorada. Frederik Oldenburg conquistó el corazón de la conductora de “Top Chef VIP” y no tienen miedo a mostrarlo en redes sociales. Sin embargo, esto no ha caído bien con algunos de sus seguidores, quienes dejaron críticas en la sección de comentarios.

A mediados de enero de 2023, la actriz colombiana hizo público al galán venezolano que ahora la acompaña en muchas de sus publicaciones.

El 8 de abril del mismo año, compartió un video de ambos bailando al ritmo de “Rush”, en su versión remix con Dj Luli Torres.

Mientras que ambos lucen muy felices y enamorados, intercambiando besos y abrazos frente a cámara, algunos usuarios criticaron a la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” y aquí te contamos por qué.

Carmen Villalobos compartiendo una cena romántica con Frederik Oldenburg (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿POR QUÉ CARMEN VILLALOBOS ESTÁ SIENDO CRITICADA?

En la descripción del video de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg, la actriz escribió: “Love is in the air (El amor está en el aire). Convencí a Frederik de hacer este video bailando y me encantó. Aunque al final él quiso huir”.

Aunque parece algo inofensivo y sin intención de causar polémica, lo cierto es que, a la fecha, la publicación tiene más de 800 mil “me gusta” y 9 mil comentarios.

¿Qué es lo que ha molestado tanto al público? Principalmente, el hecho de que, nuevamente, la intérprete esté exponiendo su relación de una forma tan pública, pese a que, anteriormente, eso le jugó en contra con Sebastián Caicedo.

Sus seguidores se dieron cuenta que algo andaba mal con su ahora exesposo porque ya no publicaban fotos juntos. Aunque ella negó una separación al principio, al final el tiempo les dio la razón.

“Ella como siempre luciéndose que es lo único que le gusta, esas demostraciones deberían ser en pareja no para todo el mundo en fin faranduleros tenían que ser”, “Ahora se casan intensamente feliz y, en un año más, divorcio ¿Por qué publican todo? Mantengan su relación en privado, payasos”, “Vuelve y juega. Después a borrar todo” fueron algunas de las críticas destructivas.