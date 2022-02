Si bien Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo siempre se han mostrado lo más juntos posible en redes sociales, recientemente ambos no compartieron ningún contenido, lo cual alertó a sus fanáticos sobre algún presunto distanciamiento debido a algún problema, lo cual sería normal pues cualquier relación tiene altibajos.

Sin embargo, en esta ocasión ese tiempo en el que no estuvieron juntos como de costumbre no se debió a algún problema de pareja sino a algo de salud, relacionado con la COVID-19, enfermedad que sigue presente en la sociedad y que parece no soltarnos la mano por más que pase el tiempo.

La actriz, a través de una publicación en las historias de su cuenta de Instagram, publicó un video en el que cuenta detalles de lo que ha tenido que pasar ella y su esposo desde finales de 2021 y en las primeras semanas del 2022.

Carmen Villalobos Barrios fue parte de la telenovela "Café con aroma de mujer" bajo el papel de la villana (Foto: Instagram / @cvillaloboss)

¿POR QUÉ CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN CAICEDO NO ESTUVIERON JUNTOS?

En aquella publicación en la plataforma social ya mencionada, la actriz de “Café con aroma de mujer” contó que su marido dio positivo a coronavirus durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por lo que no pudieron celebrar juntos.

Para mala suerte, cuando ya estaba pasando el tiempo respectivo de la enfermedad de Sebastián Caicedo, ella se contagió, viéndose en la obligación de mantenerse alejados por unas cuantas semanas más.

“Este fin de año e inicio de 2022 han sido bastante complicados. Llegando de Miami, Sebastián salió contagiado con COVID-19, entonces el 24 y 31 estuvimos distanciados. Justo cuando a él se le estaba pasando, a mí me dio”, confesó la colombiana.

¿CÓMO SE ENCUENTRA CARMEN VILLALOBOS?

Además de confesar que se contagió, Villalobos dio mayores detalles de todos los síntomas que sufrió, los cuales fueron leves, por así decirlo, pues no se involucró nada respiratorio.

“No han sido días fáciles y el tema de los síntomas ha sido bien complicado. Afortunadamente, La parte respiratoria nunca se vio comprometida”, reveló tras haber afirmado que estuvo con dolor de cabeza, malestar general, insomnio, etc.

Del mismo modo, confesó que le queda unas cuantas secuelas tras haber superado la enfermedad.

“Si les soy honesta, sigo teniendo dolor de cabeza, tengo la energía bajita”, añadió.