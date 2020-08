Carmen Villalobos es muy recordada por su personaje de ‘Catalina Santana’ de la exitosa serie “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso”. La actriz colombiana logró alcanzar el reconocimiento internacional gracias a su gran trabajo que ha realizado desde que inició su carrera a los 20 años.

A lo largo de su camino ha estado en diversas telenovelas como: “Amor a la plancha”, “Amores de mercado”, “Ojo por ojo”, “El señor de los cielos”, pero la producción que recordará por siempre es “Mi corazón insiste”.

Hace unos días en una entrevista con Telefuturo de Paraguay, Carmen Villalobos compartió con todos sus seguidores la experiencia que vivió al protagonizar esta telenovela en Miami junto a Jeancarlos Canela. Si bien la experiencia vivida dentro del set de grabación fue inmejorable, las circunstancias personales que rodeaban su vida en ese momento no lo fueron tanto.

¿QUÉ PASÓ CON CARMEN VILLALOBOS EN MI CORAZÓN INSISTE EN LOLA VOLCÁN?

En 2011 y tras varios éxitos en su carrera, Carmen Villalobos fue convocada para protagonizar una nueva telenovela llamada “Mi corazón insiste en Lola Volcán” y sin duda era una gran oportunidad, ya que por primera vez saldría de Colombia.

La actriz se encontraba muy emocionada y alistó las maletas para viajar a Estados Unidos sin imaginar lo que viviría al estar tan lejos de todas las personas que amaba.

“Fue desagradable pero no como Lola sino porque era la primera vez que yo me iba fuera de Colombia a hacer un proyecto. Sebastián estaba protagonizando una novela aquí en Colombia, no se pudo ir conmigo, y a mis papás no les dieron la visa, se la negaron tres veces. Entonces me tocó un proyecto completamente sola en un país que era nuevo, en una ciudad que yo no conocía” , se sinceró la actriz colombiana en una reciente transmisión en vivo a través de las redes sociales de Telefuturo de Paraguay.

La actriz reconoció que fue muy difícil estar completamente sola, teniendo en cuenta que ella es muy apegada a sus familiares.

“Yo trabajaba de lunes a sábado y el domingo lloraba”, confesó la recordada ’Catalina Santana'.

CARMEN VILLALOBOS Y SU PRIMER PERSONAJE ANTAGÓNICO

La actriz, que está por iniciar las grabaciones de la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer, también dio detalles de este primer antagónico en su carrera en el que compartirá créditos con William Levy y Laura Londoño.

“Para mí es de verdad un placer estar en un proyecto además tan colombiano. ¿Qué más colombiano que el café? Y ser mala. Es lo máximo”, aseguró emocionada Carmen.

“Hasta ahora estoy recibiendo libretos, he leído muy poquito, pero te puedo decir que me emociona. A mí me pasa que cuando yo tengo un libreto y comienzo a leer yo no solamente leo, yo ya comienzo a actuarlo y yo ya comienzo a imaginarlo, como que mi cabeza comienza a dar muchas vueltas y esa parte es muy bonita porque es la parte de la creación del personaje”, compartió sobre la telenovela que se estrenará en 2021.

