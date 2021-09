La actriz Carmen Villalobos con su personaje antagónico de Lucía Sanclemente en “Café, con aroma de mujer”, el remake de la telenovela del mismo nombre de 1944, ha buscado desmarcarse de Catalina Santana, el personaje de “Sin senos no hay paraíso” que la internacionalizó. ¿Lo ha conseguido?

Carmen Villalobos, nacida en Barranquilla hace 38 años, ahora que terminaron las grabaciones de “Café, con aroma de mujer”, se encuentra enfocada con sus trámites de residencia de Estados Unidos y un nuevo proyecto que, según dijo en una entrevista con la revista “Aló” no puede contar mucho.

Lo que sí contó es que está satisfecha con los resultados de su primer antagónico y estas son las razones.

¿QUÉ PIENSA CARMEN VILLALOBOS DE LAS PERSONAS QUE DICEN QUE LA ‘ODIAN’ EN REDES SOCIALES?

Carmen Villalobos tiene más de 17 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, red social en la que siempre comparte sus bailes, incluso acompañada de su esposo, Sebastián Caicedo; así como otras lindas historias de su vida y carrera.

Ella cuenta en la entrevista con la revista “Aló”, que debido a su personaje Lucía Sanclemente, mucha gente suele decirme por redes que la odian, pero ella lo agradece pues siente que cumplió el objetivo de papel.

“No soy una actriz egocéntrica y a decir verdad agradezco infinitamente toda corrección que me hagan en el set. Y creo que ese trabajo conjunto con el equipo de rodaje hizo que el personaje brillara. La gente suele decirme por redes que ‘me odian’, y creo que para este punto no existe un mejor cumplido que ese, pues sé que logré mi cometido: ser la antagonista de Café”, dijo.

Carmen cuenta que con el personaje le ha sido mejor de lo que imagina porque muchos decían que con su “carita de ángel” no iba a ser capaz de interpretar el papel de mala. “Y como dije, el recibir comentarios de odio hacia Lucía me hace sentir sumamente agradecida con el proceso y además orgullosa de mí misma, pues me digo: ¡Lo lograste! Siento que el público está feliz con el personaje, fue recibido de maravilla”, agrega.

¿EN QUÉ SERIES PARTICIPÓ CARMEN VILLALOBOS?

Carmen Villalobos ha sido recordada por protagonizar las exitosas telenovelas y series como “Sin senos no hay paraíso” y “El señor de los cielos”, en las que también participó su esposo Sebastián Caicedo. La artista colombiana, de 38 años, también ha participado en “Mi corazón insiste” y “Ojo por ojo”, entre otras producciones. La última ha sido “Café con Aroma de Mujer”, donde obtuvo su primer antagónico.

¿CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE CARMEN VILLALOBOS?

El nombre completo de la artista fue revelado durante el programa de televisión “The Suso’s Show”. Cuando hizo su ingreso, el presentador la llamó Yorley del Carmen Villalobos Barrios, dejando boquiabiertos a todos.

Fue ahí que contó que decidió eliminar, para el público, su primer nombre por recomendación del director Mario Rivero, quien le propuso cambiarlo, ya que el real era muy difícil y la gente no podía aprendérselo.

“Todos en mi casa me dicen Yorly. Cuando yo empecé a trabajar era Yorley Villalobos, pero la gente nunca se lo aprendió, me decían: ‘Hola Yerley’, ‘Hola Yurley’”. Entonces, él me dijo: ‘¿No tienes otro nombre?, es que yo siento que a la gente le cuesta un poco’ y yo le dije: ‘Carmen’ y él respondió: ‘¡Eso es! Carmen Villalobos’”, indicó.

