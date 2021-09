La querida barranquillera Carmen Villalobos mantiene un sólido matrimonio con el actor Sebastián Caicedo, a quien conoció en 2007 durante las grabaciones de la novela “Nadie es eterno en el mundo”. Desde ese momento los artistas empezaron a salir y doce años después contrajeron matrimonio el 18 de octubre de 2019 en una romántica ceremonia en la ciudad de Cartagena.

Tras terminar las grabaciones de “Café con aroma de mujer”, Villalobos se encontraba lista para migrar a otro país en búsqueda de más oportunidades. Es así como los esposos compraron una casa en Miami, Estados Unidos, para empezar una nueva vida y cumplir los sueños que han deseado por muchos años.

Desde que se hizo pública la sólida relación que mantienen los colombianos, muchos seguidores de la intérprete de “Catalina Santana” no han tenido pelos en la lengua y le han preguntado a través de las redes sociales cuándo tiene planeado tener hijos, algo que Villalobos nunca se había animado a responder hasta hace algunos días.

LO QUE RESPONDIÓ CARMEN VILLALOBOS

Sin rodeos, la actriz de 38 años decidió responder a todos los curiosos con un divertido video publicado en su cuenta de TikTok. Al igual que muchos jóvenes que utilizan los trends para revelar algunos secretos o resolver dudas, Villalobos expresó un mensaje que dejó con la boca cerrada a más de uno.

“Cuando me preguntan: ‘¿Cuándo vas a tener hijos?’”, señala Carmen y luego añade con humor la respuesta: “¿Por qué? ¿Me los vas a criar?”.

NO ESTÁ EN SUS PLANES

De esta forma, Villalobos ha dejado en claro que no tiene planes de convertirse en madre pronto, o al menos espera que no le continúen cuestionando sobre el tema. Y para evitar que algunos internautas puedan tomarse su mensaje de mala manera, en la descripción del video colocó la leyenda: “Porfis, no se lo tomen personal”.

¿CARMEN VILLALOBOS NO QUIERE TENER HIJOS?

Anteriormente los esposos hablaron sobre el tema en un video publicado en su canal de YouTube “Carmen & Sebastián”. En el material publicado en 2020, la pareja señaló que aún no se sienten preparados para enfrentar todo lo que conlleva el tener hijos:

“Pensamos que es una responsabilidad muy grande (…). Uno debe estar completamente convencido de hacerlo y realmente no lo estamos”. “Está muy complicado traer un bebé al mundo”, agregó Caicedo.