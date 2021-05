Carolina Miranda es una actriz y presentadora mexicana considerada una de las actrices mexicanas más bellas de la actualidad. Es conocida principalmente por su papel de Vicenta Acero ‘La Coyote’ en la serie de Telemundo, “Señora Acero”, y por su interpretación de Eliza Lazcano en la ficción de Netflix, “¿Quién mató a Sara?”.

“Elisa es la hija menor de la familia de los Lazcano y ella se fue a España a estudiar una especialidad de neuropsiquiatría, regresó de allá justo para ver a su familia y reencontrarse con ella, pero pasa todo esto de Alex, en donde empieza a haber venganza junto con su hermana para descubrir ¿Quién mató a Sara?, entonces Elisa se trata de un personaje que se pone investigar qué fue lo que pasó realmente y qué es lo que está pasando también con su familia y por qué la acusan de un asesinato”, contó la actriz a InStyle.

Pero si quieres saber más sobre Carolina Miranda, su carrera actoral y otros datos curiosos, continúa leyendo.

1. SU DEBUT EN LAS TELENOVELAS

En el 2012, la actriz mexicana debutó en las telenovelas participando en “Los Rey”, donde interpretó a Delfina Rey Ortuña ‘Fina’. Ese melodrama fue producido por Pedro Lira y transmitido por TV Azteca, está basado en una historia de “Los hombres de Dallas” y “Dallas” de David Jacobs, versión libre de Luis Felipe Ybarra.

Carolina Miranda interpreta a Vicenta “La Coyote” Acero a partir de la tercera temporada de Señora Acero (Foto: Telemundo)

2. SU PARTICIPACIÓN EN “LAS BRAVO”

En 2014 dio vida a Carmen Bravo Díaz en “Las Bravo”, telenovela mexicana producida por María del Carmen Marcos para TV Azteca, basada en la telenovela chilena, Las Vega’s, bajo la adaptación de Paz Aguirre y supervisión literaria de Gabriel Santos. Fue protagonizada por Edith González y Mauricio Islas.

Carolina Miranda interpretó a Carmen Bravo Díaz en "Las Bravo" (Foto: TV Azteca)

3. SU CASTING PARA “¿QUIÉN MATÓ A SARA?”

“Estoy muy agradecida de que el equipo haya confiado en mí para interpretar a este personaje, para protagonizar la serie. Recuerdo perfectamente que ese día yo estaba en un press junket de la otra serie que estábamos haciendo con Claro Video y tenía entrevistas desde las 5:00 de la mañana, ya te imaginas, yo con extensiones, maquillaje, peinado, vestido… de pronto me avisan de este casting y el único tiempo que yo tenía era a la hora de la comida, a las 2:00 de la tarde, me escapé de todo con la presión a tope. Le pedí hasta disculpas al director, le dije ‘yo siempre vengo muy natural a los castings, estoy en medio de un press junket’, lo hice ahí en 10 minutos”, contó sobre su audición para “¿Quién mató a Sara?”

Carolina Miranda interpreta a Elisa Lazcano en "¿Quién mató a Sara?" (Foto: Netflix)

4. PARTICIPÓ EN EL REALITY SHOW “LA ISLA”

En 2015 se une al reality show “La Isla”, en donde participan tres equipos: los dos primeros, están integrados por personajes de la farándula mexicana, conocidos como “Las Celebridades” y “Los Famosos”, y un tercer equipo de jugadores denominados “Los Desconocidos” que son personas de México para toda Latinoamérica comunes que presentan Casting para participar.

Carolina Miranda participó en el reality show “La Isla” (Foto: Instagram/ Carolina Miranda)

5. SU DECISIÓN DE DEDICARSE A LA ACTUACIÓN

En la misma entrevista reveló cómo decidió entrar al mundo de la actuación. “Buscando fotos que nos piden para props en las series de cuando éramos chiquitos, le pedí algunas a mi mamá y encontré un recorte de un periódico de cuando tenía 14 años, participé en un concurso y a esa edad contesté que mi mayor sueño era ser modelo, cantante y actriz. Entonces al parecer yo lo tenía claro desde niña, pero todo se fue dando mientras iba creciendo. Siempre me gustó hacer shows y entretener a la gente”.

"Siempre me gustó hacer shows y entretener a la gente", contó Carolina Miranda (Foto: Netflix)

6. LE GUSTA CANTAR

En febrero de este año, Carolina Miranda compartió una foto a su cuenta oficial de Instagram en la que presentaba “los primeros frutos” de su editora Happy Soul. Pero hasta el momento no hay ningún anuncio sobre algún próximo proyecto como cantante.

Carolina Miranda también ama cantar (Foto: Instagram/ Carolina Miranda)

7. TAMBIÉN AMA PINTAR

En sus redes sociales, Carolina Miranda también comparte las pinturas que realiza. En sus historias destacas, bajo el nombre de “My art”, puedes encontrar las obras que pinta.

Una de las pinturas de Carolina Miranda (Foto: Instagram/ Carolina Miranda)

8. SU EXPERIENCIA MÁS INCREÍBLE

“Todos los personajes que me va poniendo la vida, cada uno es un reto diferente, con circunstancias distintas que agradezco mucho. Todo lo que me llega me gusta, este de Netflix fue un reto porque tuve que manejar un tono naturalista, el lenguaje cinematográfico muy diferente, es complicado, no es lo mismo que hacer una novela o una película. Siempre estoy buscando algo más grande que lo que hice la vez pasada”, dijo sobre su experiencia hasta el momento.

Escena de Carolina Miranda en la segunda temporada de "¿Quién mató a Sara?" (Foto: Netflix)

9. LAS MUJERES QUE LA INSPIRAN

En la entrevista con InStyle dijo: “A nivel actoral sé que la mencionan mucho pero Meryl Streep, por los matices y tonos vocales de sus películas y todas las participaciones en donde está. Siempre presenta algo diferente y la admiro mucho. A nivel personal, a mi mamá, de todas las mujeres que he tenido la fortuna de conocer en este mundo, al final la veo a ella y es una guerrera, que nunca le da para abajo en la vida y siempre tiene una sonrisa. Me ha servido mucho eso en mi carrera”.

Carolina Miranda contó que actoralmente admira a Meryl Streep (Foto: Netflix)

10. PRÓXIMO PROYECTO

Carolina Miranda será parte del elenco “Infelices para siempre”, película de Noé Santillán-López en la que comparte créditos con Consuelo Duval y Adrián Uribe, quienes darán vida a un matrimonio que se enfrenta a discusiones todo el tiempo, situación por la que su familia se siente preocupada. No obstante, el amor y los toques de buen humor serán la clave para derribar los obstáculos que enfrentan.