Carolina Miranda es una de las actrices mexicanas del momento, no solo por su innegable belleza, sino también por su talento. Recientemente, protagonizó “Perfil falso”, donde vive un tórrido romance. En la vida real, mantiene una relación con Manuel Masalva.

Además de la serie de Netflix, la intérprete de Guanajuato también ha tenido papeles principales en títulos como “La mujer del diablo”, “Malverde: el santo patrón”, “¿Quién mató a Sara?”, entre otras.

¿Quién es el novio de Carolina Miranda? Manuel Masalva también es parte del medio actoral e, incluso, se preparó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Ha formado parte de producciones como “Narcos: México”, “El secreto de la familia Greco”, “La Guzmán” y “Mi corazón es tuyo”.

Ambos parecen ser la combinación perfecta, pues se les ve muy enamorados, tal como lo dejan ver en sus diversas publicaciones en redes sociales.

¿CÓMO SE CONOCIERON CAROLINA MIRANDA Y MANUEL MASALVA?

Carolina Miranda y Manuel Masalva no han hablado sobre cómo empezó su romance, por lo que no sabemos la historia del primer encuentro de ambos. No obstante, estimamos que iniciaron su relación formalmente en abril de 2021.

Nuestros cálculos provienen de una publicación que hizo la actriz el 30 de abril de 2023, donde escribió en la descripción: “Para pedirme que fuera tu novia. 2 años y aquí seguimos aprendiendo tantas cosas. Te amo”.

La primera publicación que realizaron en redes sociales fue en la cuenta de Manuel, el 11 de mayo de 2021, donde aparecieron muy cómodos en una escapada campestre.

Además, el actor escribió un fragmento de una canción de Jósean Log en la descripción: “Beso, tan simple como un beso. Todo puede cambiar”. De esta forma, anunciaban su amor a sus millones de seguidores.

¿CUÁNDO HICIERON SU PRIMERA APARICIÓN PÚBLICA COMO PAREJA?

Carolina Miranda y Manuel Masalva han asistido a diversos eventos juntos. No obstante, la primera vez que sorprendieron al público fue en la alfombra roja de los premios Latin Billboard en el 2021, tiempo en el que “Malverde” estaba por estrenarse.

Ella apareció con un hermoso vestido cubierto en brillantes, lo que contrastaba con el traje completamente negro de su novio.